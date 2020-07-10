aA
9 июля вечером жители Вильнюса зафиксировали необычную картину. Часто летающие над городом воздушные шары совершили посадку в необычном месте.
Один шар сел рядом с проезжей частью, на Неменчинском шоссе. Другой парил над верхушками деревьев рядом с шоссе и дачами, казалось, он вот-вот упадет в лес.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Жители не могут достучаться до поликлиники: так за что же мы платим? (156)
На прошлой неделе портал Delfi сообщал, что вильнюсцы...
Глава Минздрава Литвы: врачи готовятся ко второй волне, возвращение масок может стать неизбежностью (58)
Литва рада обузданию первой волны коронавируса ,...
Наступила середина лета, но особого тепла в выходные не прогнозируют
В пятницу в Литве будет сыро. Прогнозируют...
Опасный маневр: желание обогнать, едва не привело к печальным последствиям
Читатели портала Kas vyksta Kaune делятся видео, на котором...
Профессор о коронавирусе: рано радовались, может, снова придется носить маски (48)
8 июля в Литве сообщили о 10 новых случаях коронавируса ,...