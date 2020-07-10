aA
9 июля вечером жители Вильнюса зафиксировали необычную картину. Часто летающие над городом воздушные шары совершили посадку в необычном месте.
Oro balionas
Oro balionas
© Skaitytojo nuotr.

Один шар сел рядом с проезжей частью, на Неменчинском шоссе. Другой парил над верхушками деревьев рядом с шоссе и дачами, казалось, он вот-вот упадет в лес.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

Жители не могут достучаться до поликлиники: так за что же мы платим? (156)

На прошлой неделе портал Delfi сообщал, что вильнюсцы...

Глава Минздрава Литвы: врачи готовятся ко второй волне, возвращение масок может стать неизбежностью (58)

Литва рада обузданию первой волны коронавируса ,...

Наступила середина лета, но особого тепла в выходные не прогнозируют

В пятницу в Литве будет сыро. Прогнозируют...

Опасный маневр: желание обогнать, едва не привело к печальным последствиям

Читатели портала Kas vyksta Kaune делятся видео, на котором...

Prof. dr. Saulius Čaplinskas Alvydas Laiškonis

Профессор о коронавирусе: рано радовались, может, снова придется носить маски (48)

8 июля в Литве сообщили о 10 новых случаях коронавируса ,...

|Maža didelių žinių kaina