Вильнюсцев приглашают на субботник: будут спасать литовские орхидеи

На болоте ежегодно цветут редкие орхидеи 5 видов, которые без помощи человека, к сожалению, могут исчезнуть.
Летом на болоте в Шиленай цветут следующие виды литовских орхидей: пальчатокоренник мясо-красный, пальчатокоренник пятнистый, пальчатокоренник майский, пальчатокоренник Dactylorhiza ochroleuca и лосняк Лёзеля. Своей красотой эти орхидеи не уступают своим экзотическим родственникам. К сожалению, этим цветам грозит исчезновение – болото зарастает деревьями и кустами. Чтобы спасти орхидеи, надо вырубить деревца и кустарник.
Поэтому уже в четвертый раз на болоте будут вырубать и выкапывать деревца и кусты. После первых субботников болото покрылось морем цветов, поэтому было решено проводить подобные акции ежегодно.
Перед субботником желающие смогут участвовать в походе по парку протяженностью 6 км в окрестностях этнографической деревни Шиленай. В обед участники похода смогут попробовать сваренную на костре кашу, а потом начнется субботник, который будет длиться около 2 ч.
Регистрация для участия в походе и субботнике и вся необходимая информация представлена на сайте парка.
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