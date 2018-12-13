Во время ярмарки будут обжигать изделия из керамики, состоится подушечный бой, конные скачки для малышей, с 15 ч. состоится музыкальное выступление Robotas ir Peteliškė, а в 19 ч. в Galerа пройдет спектакль теней "Как Миколас тьму победил". В конце праздника дети смогут разбить традиционные мексиканские пиньяты, наполненные рождественскими сюрпризами!
Веселье ожидается и чуть выше на той же улице в переулке Йонаса Мекаса (ул. Ужупё, 24), там найдете волшебную рождественскую тропу, на которой до января можно будет увидеть экспозицию рождественских украшений. В создании этого чуда могут участвовать все желающие – надо лишь принести в переулок свою декорацию.
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