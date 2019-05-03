Как журналистов DELFI информировала представитель Вильнюсского муниципалитета Неринга Колкайте, сейчас у Белого моста начато строительство, цель которого - обновление спортплощадок, и несмотря на то, что работы начали еще осенью, они продлятся и летом.
Муниципалитет планирует завершить работы летом 2020 года, это значит, что жителям придется забыть о своем любимом месте проведения досуга.
"Мэрия прилагала и прилагает усилия для того, чтобы горожане и гости столицы могли активно проводить досуг и заниматься спортом у Белого моста, работы завершаться самое позднее летом следующего года", – сказала Колкайте.
Нынешнее пространство у Белого моста поделят на две части.
В одной, как и прежде, можно будет активно проводить время. Планируют обновить спортплощадки, также появятся 9 пляжных площадок, 3 баскетбольные площадки, новый парк для скейтбордистов. Перемены ожидаются и в другой части этого места, где прежде был зеленый луг.
По данным муниципалитета, это будет рекреационная зона, здесь оборудуют лагуну для байдарок и уличное кафе на 40 мест.
По имеющимся планам, до конца 2020 года, набережную на правом берегу Нерис полностью обновят на участке от усадьбы Тускуленай до Зеленого моста
Проект реконструкции финансируется на средства бюджета муниципалитета и ЕС. Стоимость работ больше 6,5 млн. евро.
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