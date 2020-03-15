П. Подерскис сказал, что общественный транспорт - это проблема, с которой мы уже столкнулись. Автобусы и троллейбусы будут дезинфицироваться на первой и конечной остановках. Grinda может предоставить услуги дезинфекции, в работу будет вовлечен их персонал. Общественный транспорт и аэропорт будут дезинфицироваться в первую очередь. Будут проводиться встречи с медицинскими учреждениями, с учетом ситуации с детскими садами и школами.

По словам П. Подерскиса, Минздрав заявил, что мы не получим защитные меры, пока сможем получить все из других источников. Аппаратов искусственной вентиляции легких не так много, мы ищем их у наших поставщиков, планируем купить как минимум два, но потребуется как минимум 4. В поликлиниках - только основные услуги.

Приостановление сельскохозяйственной деятельности - резолюции должны быть пересмотрены. По словам П. Подерскиса, все можно полностью остановить, но считается, что необязательная работа, которая может иметь место на открытом воздухе, такая как строительство, может продолжаться. Мы примем самые логичные решения. В муниципальных компаниях - дистанционный доступ или, если дистанционный доступ невозможен, будет обычный.

Общественный карантин - мы планируем обратиться к бизнесу сегодня. П. Подерскис сказал, что компаниям будет рекомендовано предоставлять информацию о своих возможностях - предоставлять вильнюсцам места для карантина, возможно, могут потребоваться услуги общественного питания. Всем рекомендуется зарегистрироваться, чтобы при необходимости у них можно было бы приобрести услуги.

В настоящее время муниципалитет, согласно инструкциям Минздрава, изолировал двух человек в своей недвижимости.

Автозаправочные станции должны работать. Что касается киосков - рекомендуется, чтобы киоски имели ограниченный контакт, должны быть установлены стеклянные перегородки, но они могут функционировать, по словам П. Подерскиса, и они предоставляют продажу услуг общественного транспорта.

Пока нет планов по изменению расписаний общественного транспорта. "О рекомендации 1 метра - она состоит в том, что будут заняты только сидячие места, а это означает, что остановки, на которых собирается большое количество людей, будут контролироваться с помощью волонтеров и работников контроля. Если позже мы увидим, что потребность в транспорте уменьшается из-за карантина, график изменится, но сейчас и завтра он будет работать по старому графику. Могут возникнуть неудобства из-за занятости сидений. В настоящее время общественный транспорт дезинфицируется дважды", - сказал П. Подерскис.

Волонтеры также может быть необходимы в других ситуациях, не связанных с остановками - уход за одинокими, пожилыми или нетрудоспособными людьми. П. Подерскис сказал, что сегодня необходимо начать взаимодействие с Китаем, городами, которые уже взяли под контроль ситуацию. Рассматривается доставка вещей с помощью дронов. Многие люди сосредоточены на удаленной работе для учителей.

"Мы будем помещать в карантин наш собственный персонал или других людей, которые иначе не могут быть помещены в карантин - например, был студент, который больше не был допущен в общежитие, мы изолировали его. <...> Мы позаботимся о детях медиков, за которыми будут ухаживать в детских садах и будет продолжаться процесс их образования, потому что медицинские специалисты были и будут необходимы", - сказал П. Подерскис.

"Это уникальная ситуация, у нас никогда не было карантина. <...> Мы будем гораздо лучше подготовлены к такой ситуации в будущем", - сказал представитель муниципалитета.