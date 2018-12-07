"Рождественские ярмарки известны как самый большой праздник в Вильнюсе. Огромная рождественская елка - основной объект притяжения, а эту елку многие порталы считают самой красивой не только в Европе, но и в мире", – пишет Шайенн Бакингем.
В число 25 самых красивы елок вошли также елки Кобе и Токио (Япония), Монтеррей (Мексика), Крайстчерч (Новая Зеландия), Рио-де-Жанейро (Бразилия), Торонто (Канада) и др. В список попали лишь 13 европейских елок: Вена (Австрия), Брюссель (Бельгия), Копенгаген (Дания), Париж (Франция), Франкфурт (Германия), Салерно (Италия), Варшава (Польше), Москва (Россия), Севилья (Испания), Гётеборг (Швеция), Киев (Украина), Лондон (Великобритания) и Вильнюс.
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