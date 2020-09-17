Вильнюс снова сковали заторы: сообщается о 15 заторах

Заторы наблюдаются в следующих местах:

ул. Озо в сторону перекрестка ул. Карейвю-Озо-Калварию;

ул. Оланду в сторону кольца Оланду;

ул. Укмергес от перекрестка с ул. М.Летувё (в центр);

ул. Карейвю в сторону перекрестка ул. Карейвю-Жирмуну (со стороны ул. О.Милашяус);

ул. Карейвю в сторону перекрестка ул. Карейвю-Озо-Калварию;

ул. Калварию в сторону перекрестка ул. Калварию-Жальгирё (в центр);

ул. Озо в сторону перекрестка ул. Озо-Гялвону (со стороны Шешкине);

пр-т Пилайтес в сторону перекрестка пр-т Пилайтес –пр-т Лайсвес (в центр);

ул. Т.Нарбуто в сторону перекрестка ул. Т.Нарбуто–Селю (в центр);

ул. Гележинё Вилко в сторону перекрестка ул. Гележинё Вилко–Укмергес (в центр);

ул. Гележинё Вилко в сторону перекрестка ул. Гележинё Вилко-Жальгирё (из центра);

ул. Укмергес в сторону перекрестка ул. Укмергес-Гележинё Вилко;

ул. Ю.Ясинскё в сторону Ю.Ясинскё—Памянкальнё—В.Кудиркос;

ул. Карейвю в сторону перекрестка Карейвю-Вяркю (со стороны ул. Жирмуну);

ул. Швитригайлос в сторону перекрестка ул. Кауно-Швитригайлос (из центра).