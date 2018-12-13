Исследование подразделения Financial Times - fDi Intelligence, специализирующегося на экспертизах в сфере инвестиций, свидетельствует, что в категории таких городов Вильнюс занимает седьмое место. Его опережают лишь Цюрих, Белфаст, Люксембург, Женева, Эдинбург и Абердин (Шотландия).

Вильнюс признан лучшим в категориях экономического потенциала, человеческих ресурсов, качества жизни, коммуникаций и привлекательности для бизнеса – соответственно 9, 9, 7, 6 места.

По эффективности затрат литовская столица на втором месте, ее опередил лишь Дурбан (ЮАР).

В проведенном в прошлом году исследовании fDi Intelligence Вильнюс не попал в список лучших.