Исследование подразделения Financial Times - fDi Intelligence, специализирующегося на экспертизах в сфере инвестиций, свидетельствует, что в категории таких городов Вильнюс занимает седьмое место. Его опережают лишь Цюрих, Белфаст, Люксембург, Женева, Эдинбург и Абердин (Шотландия).
Вильнюс признан лучшим в категориях экономического потенциала, человеческих ресурсов, качества жизни, коммуникаций и привлекательности для бизнеса – соответственно 9, 9, 7, 6 места.
По эффективности затрат литовская столица на втором месте, ее опередил лишь Дурбан (ЮАР).
В проведенном в прошлом году исследовании fDi Intelligence Вильнюс не попал в список лучших.
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