В пятницу директор администрации самоуправления города Вильнюса Повилас Подярскис заявил, что реклама, представляющая Вильнюс как "Европейскую точку G", является лучшей для международного рынка.
Go Vilnius reklamos ekskizas

Так самоуправление ответило на просьбы правительства отложить начало рекламной компании до завершения сентябрьского визита папы Франциска в Литву.

"Мы точно не планируем откладывать кампанию, которая, как я считаю, является лучшей рекламой Вильнюса для международного рынка и значительно опережает прочие продукты, которые были произведены национальными агентствами", - сказал журналистам П. Подярскис.

Статьи по теме:
Вильнюс рекламируется как Европейская точка G  (178)

На следующей неделе в Берлине и Лондоне появится реклама Вильнюса, в основном в интернете.

В рекламе на английском языке говорится: "Вильнюс - это точка G Европы. Никто не знает, где она, но когда обнаруживают её, это - потрясающе". На плакатах изображение девушки, которая сжимает простынь-карту в том месте, где должен быть Вильнюс.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Общество

Погода: от тропической жары передохнём всего лишь несколько дней (1)

На выходных будет очень хорошая погода, правда, более...

За границей перестала действовать связь Tele2 (4)

Находящиеся за рубежом клиенты оператора Tele2 с пятницы...

Вильнюс считает, что реклама города как Европейской точки G - лучшая (6)

В пятницу директор администрации самоуправления...

В Yandex. Taxi признались, что иногда пользуются российскими серверами (16)

Компания российского капитала Yandex . Taxi предоставляет...

ДГБ Литвы: Вами интересуются спецслужбы России? Не пользуйтесь Yandex.Taxi (29)

Департамент госбезопасности Литвы рекомендует не...

TOP новостей

Погода: от тропической жары передохнём всего лишь несколько дней (1)

На выходных будет очень хорошая погода, правда, более...

За границей перестала действовать связь Tele2 (4)

Находящиеся за рубежом клиенты оператора Tele2 с пятницы...

Вильнюс считает, что реклама города как Европейской точки G - лучшая (6)

В пятницу директор администрации самоуправления...

В Yandex. Taxi признались, что иногда пользуются российскими серверами (16)

Компания российского капитала Yandex . Taxi предоставляет...

ДГБ Литвы: Вами интересуются спецслужбы России? Не пользуйтесь Yandex.Taxi (29)

Департамент госбезопасности Литвы рекомендует не...