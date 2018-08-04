Так самоуправление ответило на просьбы правительства отложить начало рекламной компании до завершения сентябрьского визита папы Франциска в Литву.

"Мы точно не планируем откладывать кампанию, которая, как я считаю, является лучшей рекламой Вильнюса для международного рынка и значительно опережает прочие продукты, которые были произведены национальными агентствами", - сказал журналистам П. Подярскис.

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На следующей неделе в Берлине и Лондоне появится реклама Вильнюса, в основном в интернете.

В рекламе на английском языке говорится: "Вильнюс - это точка G Европы. Никто не знает, где она, но когда обнаруживают её, это - потрясающе". На плакатах изображение девушки, которая сжимает простынь-карту в том месте, где должен быть Вильнюс.