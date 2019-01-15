Этот город занял 99 позицию в индексе из 226 возможных и обогнал такие города, как Брюссель (111 место), Мадрид (112), Сеул (124), Нью-Йорк (140), Лондон (163). Список возглавили австралийская Канберра, нидерландский Эйндховен и американский Роли.

В рейтинге также находятся несколько городов стран бывшего СССР:

109 – Нижний Новгород, Россия

130 – Минск, Беларусь

167 – Ереван, Армения

172 – Тбилиси, Грузия

174 – Львов, Украина

182 – Санкт-Петербург, Россия

191 – Москва, Россия

192 – Киев, Украина

193 – Одесса, Украина

195 – Харьков, Украина

197 – Баку, Азербайджан

199 – Екатеринбург, Россия

206 – Новосибирск, Россия

208 – Алма-Ата, Казахстан

В конце списка оказались бангладешский город Дакка, нигерийский Лагос и венесуэльский Каракас.

Индекс эксперты рассчитывали, исходя из покупательной способности жителей городов, индекса загрязнения окружающей среды, прожиточного минимума, уровня здравоохранения, климата, дорожного трафика, а также соотношения между ценами на жилье и доходами жителей города.