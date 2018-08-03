По данным агентства самоуправления литовской столицы по развитию бизнеса и туристическому агентству Go Vilnius, основная идея запущенной в четверг онлайн-рекламы Go Vilnius в Лондоне и Берлине заключается в том, что Вильнюс - это не открытая европейская сокровищница, найти которую - просто замечательно.
В рекламе на английском языке говорится: "Вильнюс - это точка G Европы. Никто не знает, где она, но когда обнаруживают её, это - потрясающе". На плакатах - фотографии молодых людей.
По утверждению Go Vilnius, реклама нацелена на молодых людей в возрасте 18-35 лет.
"Основная идея кампании заключается в том, что мало кто знает, где действительно находится Вильнюс, но когда они приезжают, все бывают очень довольны и начинают любить Вильнюс. Это понимание пришло из разговоров с иностранцами. Когда ты формулируешь мысль, что есть место, о котором никто не знает, и когда оно появляется, все бывают очень довольны, так что точка G как бы предлагает сама себя", - говорит Раманаускас.
Go Vilnius отмечает, что в этом году столица Литвы удостоилась немалого внимания со стороны зарубежных средств массовой информации: рекомендовали посетить Вильнюс The New York Times, главные британские новостные порталы The Guardian и The Independent, французские, немецкие и финские СМИ.
Как отмечает рекламное агентство, столица Литвы в публикациях и репортажах часто упоминается как непознанная. Например, Lonely Planet назвал Вильнюс неоткрытым европейским алмазом, и в этом году объявил столицу Литвы одним из десяти самых популярных туристических направлений в Европе.
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