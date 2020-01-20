Вильнюс прорекламирует себя в Германии и Великобритании за почти 100 000 евро

Вильнюс выделит на свою новую рекламную кампанию в Соединенном Королевстве и Германии почти 97 тыс. евро (с НДС).
Vilnius ryte
© DELFI / Laimonas Jankauskas

Агентство развития туризма и бизнеса Go Vilnius 30 декабря подписала договор с зарегистрированной в Англии компанией A Marr & Associates Ltd, сообщается на центральном литовском портале публичных закупок.

"Вскоре стартует новая кампания по повышению известности Вильнюса, которую мы представим в феврале. (...). Частью новой кампании станет и реклама в Соединенном Королевстве и Германии, ради которой и заключен этот договор", – комментировала BNS директор Go Vilnius Инга Романавскене.

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По ее словам, реклама стартует в феврале, когда люди планируют поездки текущего года.

"Мы стремимся к тому, чтобы в поле зрения оказался Вильнюс как привлекательное туристическое направление", – пояснила И. Романовскене.

Она утверждает, что Вильнюс хотел бы привлечь и больше туристов из Италии, Израиля и Польши.

Вильнюс будет рекламироваться в зарубежных социальных сетях, на туристических выставках, будут проводиться ознакомительные поездки для журналистов и "инфлюэнсеров" из этих стран в литовскую столицу.

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