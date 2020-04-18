Вильнюсский муниципалитет предлагает жителям во время прогулок останавливаться и собирать мусор, если вы его видите, для этого достаточно лишь взять с собой мешок для мусора и перчатки. Благодаря этому удаленные парки и леса станут чище.

Специалисты Отдела по уборке территорий Вильнюсского муниципалитета готовы организовать вывоз мешков с мусором, которые жители должны оставлять в условленном месте, рядом с дорогой. Перед тем, как вы решитесь помочь природе, договоритесь с работниками муниципалитета о том, в каком месте оставите мешки. Это можно сделать по эл. почте rasa.razanskiene@vilnius.lt или по номеру 8 5 211 2135.

Если во время прогулки вы заметили большое количество мусора, нелегальные свалки, просьба сообщать об этом муниципалитету. Надо прислать фото и указать адрес в мобильном приложении Tvarkau Vilnių.