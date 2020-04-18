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Карантин и субботники несовместимы, однако никто не запрещает сочетать прогулки на природе со сбором мусора, пишет madeinvilnius.lt. Особенно это актуально сейчас, когда многие стараются гулять подальше от людных мест, куда редко добираются во время разных акций по уборке мусора.
Sąvartynas prie Bezdonių
Sąvartynas prie Bezdonių
© P. Paulaičio nuotr.

Вильнюсский муниципалитет предлагает жителям во время прогулок останавливаться и собирать мусор, если вы его видите, для этого достаточно лишь взять с собой мешок для мусора и перчатки. Благодаря этому удаленные парки и леса станут чище.

Специалисты Отдела по уборке территорий Вильнюсского муниципалитета готовы организовать вывоз мешков с мусором, которые жители должны оставлять в условленном месте, рядом с дорогой. Перед тем, как вы решитесь помочь природе, договоритесь с работниками муниципалитета о том, в каком месте оставите мешки. Это можно сделать по эл. почте rasa.razanskiene@vilnius.lt или по номеру 8 5 211 2135.

Если во время прогулки вы заметили большое количество мусора, нелегальные свалки, просьба сообщать об этом муниципалитету. Надо прислать фото и указать адрес в мобильном приложении Tvarkau Vilnių.

ru.DELFI.lt
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