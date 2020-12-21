"Сейчас поток пассажиров сократился на 70%, поэтому мы на первое место мы ставим не удобство, а безопасность жителей. Это значит, что в случае крайней необходимости жители смогут попасть, куда им нужно, например, в поликлинику или на работу. Но любой выход из дома без надобности связан с риском, поэтому мы призываем жителей оставаться в безопасном окружении. Общественный транспорт будет курсировать реже. Конечно, мы будем обеспечивать безопасность, чтобы в часы пик пассажиры могли соблюдать дистанцию. Надо ответственно планировать поездки, следить за расписаниями", – сказала директор "Услуг сообщения" Модеста Гусаровене.

Что изменится?

С этой недели ждут следующие изменения:

С 22 декабря временно не будет курсировать 88 автобус и 3, 14, 15, 20 троллейбусы.

С прошлой недели не курсируют автобусы 65, 89 маршрутов, троллейбусы 21 маршрута.

С 22 декабря меняется расписание автобусов 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, 6G, 5, 7, 10, 18, 19, 22, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 40, 43, 46, 50, 52, 53, 54, 56, 58, 59, 66, 68, 69, 73, 74, 75, 76, 78, 114, 115, 116 и 1, 6, 7, 12, 16, 17, 19 троллейбусов.

24, 25, 26 и 27 декабря транспорт будет ходить по обычному воскресному расписанию.

С 24 декабря в выходные дни меняется расписание 1 автобуса.

Из-за контроля на выезде или въезде в город возможны опоздания автобусов 3, 9, 12, 14, 16, 18, 19, 28, 32, 51, 52, 57, 58, 61, 63, 66, 67, 68, 78, 82, 87 маршрутов.