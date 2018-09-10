

В воскресенье вечером в Вильнюсе, в спортивном баре Stars and Legends отметили эту дату баскетболисты легендарной сборной: Шарунас Марчюленис, Вальдемарас Хомичюс, Римас Куртинайтис, Арвидас Сабонис, Тийт Сокк, Игорь Миглинек, Сергей Тараканов, Валерий Тихоненко и Александр Волков.

Президент ЛФБ Сабонис приехал на встречу с опозданием, только около 22 ч. – прямо с арены Siemens, где состоялся товарищеский матч между сборными Литвы и Латвии. Его со счетом 97:80 выиграли латыши. Этот матч по телевизору смотрели и другие баскетболисты бывшей сборной СССР.

К сожалению, троих членов этой команды уже нет в живых – Валерия Гоборова (в 1989 г. погиб в ДТП), Виктора Панкрашкина (в 1993 г. скончался от туберкулеза) и Александра Белостенного (в 2010 г. умер от рака легких). В 2005 г. ушел из жизни и тренер легендарной сборной Александр Гомельский.

Гомельский перед олимпиадой в Сеуле пообещал своим воспитанникам в случае победы на олимпиаде помочь уехать за границу, он свое слово сдержал: Марчюленис с 1989 г. отправился в НБА, Сабонис с Хомичюсом в Испанию, в Forum, а Куртинайтис – в немецкий Hagen.

Баскетболисты на родине получили премию по 3500 долларов США. "1988 год для меня был тем годом, когда я доказал себе и другим, что могу играть, поскольку перед этим три года подряд – в 1984, 1985 и 1986 – я был 13-м в сборной и уже думал оставить спорт. Это был год прорыва, зрелости. Кроме того, мы тогда "выкупили" свой билет на свободу", – сказал Марчюленис.

Он прибавил, что подобные встречи, наверное, надо проводить чаще, поскольку никто не знает, что будет через 10 лет – все ли смогут отметить следующий юбилей.

С ним согласен и Тихоненко: "Мы встречаемся не так часто, как хотелось бы. Раз в 10 лет и это неправильно. По отдельности мы встречаемся чаще. Открою небольшой секрет – Сабонис обещал, что отныне будем встречаться каждый год. Я надеюсь, что так и будет. Люди уже уходят, мы моложе не становимся".

Он порадовался, что все игроки той легендарной сборной остались в баскетболе. Сам Тихоненко вернулся в Казахстан, последние 7 лет он работает генеральным менеджером клуба "Астана".

"Баскетбол – наша жизнь. Конечно, мы уже не те, что были 30 лет назад. Стали мудрее, но ноги, спина, вообще физически все слабеет", – сказал он.

На просьбу рассказать о каком-то самом ярком воспоминании об олимпиаде в Сеуле, он ответил: "Спустя 30 лет, наверное, многое забыло, не хочется что-то выдумывать. Самое главное, что мы сделали то, чего никто не ожидал – в полуфинале одолели американцев, а в финале - югославскую сборную. Это никогда не сотрется из памяти".