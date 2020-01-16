Если министерство и Компетентное транспортное агентство утвердят этот список, то таблички вернут на всех 24 перекрестках. На части - временно, а в других местах - насовсем.
"Список был подготовлен в результате внимательной и детальной оценки разных критериев. Оценивались поток транспорта, безопасность пешеходов, изменение пропускной способности", – сказал вице-мэр Витаутас Миталас.
Возвращение табличек ничего стоить не будет. Эти работы подрядчик по договоренности с Susisiekimo paslaugos выполнит бесплатно. Установят снятые таблички, поскольку их сохранили.
На все время таблички предлагают вернуть на 9-ти перекрестках, поскольку другие решения там невозможны:
С ул. Салтонишкю на ул. Селю у с ул. Селю на ул. Витауто.
С ул. A.Мицкявичюса на ул. Витауто.
С ул. A.Гоштауто на ул. Гинею.
С ул. Упес на ул. Салтонишкю.
С ул. Атейтес на ул. Фабийонишкю.
С аллеи Салтонишкю на Неменчинское шоссе.
С ул. Гележинё Вилко на ул. Балтупё.
С ул. Апкасу на ул. Минтес.
С ул. T.Нарбуто на ул. Салтонишкю (в сторону ул. Витауто) и с ул. Салтонишкю (от ТЦ Panorama) в сторону ул. Т.Нарбуто.
Еще на 15 перекрестках таблички вернут временно, чтобы в последствии, в зависимости от результатов наблюдений заменить их другими инфраструктурными решениями. На некоторых перекрестках работы уже проводятся - это ул. Лепкальнё - ул. Жирню - Минское шоссе.
Весь список:
С ул. Жирню на ул. Лепкальнё и с Минского шоссе на ул. Лепкальнё.
С ул. Ясинскё в сторону ул. В.Кудиркос.
С ул. С.Конарскё на ул. Гележинё Вилко.
С ул. Линкмяну на проспект Конституциёс.
С ул. Вяркю (от автобусного парка) на ул. Карейвю.
С ул. Жирмуну (со стороны ул. Вяркю) на ул. Карейвю и с ул. Карейвю (со стороны ул. Вяркю) на ул. Жирмуну.
С ул. Калварию на проспект Конституциёс (в сторону центра).
С ул. Львово на проспект Конституциёс (от ТЦ Europa).
С ул. Салтонишкю (со стороны ул. Витауто) на ул. Нарбуто и с Т.Нарбуто на ул.Салтонишкю (в сторону Panorama).
С проспекта Лайсвес на ул. Буйвидишкю и с Ригос на проспект Лайсвес.
С ул. Калварию на ул. Жальгирё (в сторону ул. Гележинё Вилко)
С ул. Расу (от Lidl) на ул. Друёс (к вокзалу)
С ул. Рачю в сторону проспекта Саванорю.
С проспекта Саванорю на ул. Жемайтес.
С ул. Ерузалес на ул. Атейтес.
После получения разрешения министерства стрелки вернут в течение 3-5 рабочих дней.
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