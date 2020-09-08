Вильнюс предлагает узаконить велосипедные дороги

Комиссия призвала Министерство транспорта и коммуникаций инициировать изменения ПДД в Литве и ввести понятие "велосипедной дороги". Цель этого - улучшение качества велопоездок и регламентация поездок на велосипедах, указано, что в ныне действующих законах нет никаких рычагов сделать так, чтобы право первенства было за велосипедистами.
"Чтобы велосипедами пользовалось больше людей, надо сделать так, чтобы у них появилось право первенства. В результате город станет спокойнее, будет больше ориентирован на людей", – сказал вице-мэр Витаутас Миталас.
Регламент велодороги применяют такие страны, как Нидерланды, Дания, Бельгия, Германия, Латвия.
Вильнюс предлагает воспользоваться нидерландским и бельгийским вариантом, где действуют следующие правила: знак "велодорога" будет устанавливаться только на дорогах со спокойным движением, где допустимая скорость составляет 30 км/ч и меньше; на таких улицах право первенства за велосипедистами – автомобили не могут их обгонять; велосипедисты могут пользоваться всей дорогой – необязательно должны ехать вдоль правой обочины; скорость автомобилей здесь ограничена знаками, разметкой и инфраструктурными средствами; знаками отмечено начало и конец такой улицы.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Немцы проводят эксперимент с безусловным базовым доходом: такая модель реальна и в Литве, но надо решить вопрос выплат (63)
Недавно Немецкий институт экономических исследований...
Литва вновь обратилась к Беларуси по поводу данных о воздействии БелАЭС на окружающую среду (35)
Литва повторно обратилась к Беларуси в связи с не...
"Возможно, я немного пересидел". Российские журналисты рассказали, о чем говорил Лукашенко (32)
Александр Лукашенко 8 сентября во дворце...
В Литве зафиксированы 32 новых случая коронавируса (5)
За минувшие сутки в Литве зафиксированы 32 новых случая...
Реакция сельских жителей потрясла спасавших собак волонтеров: нас оскорбляли (8)
После того как на минувшей неделе в Литве обнаружили...