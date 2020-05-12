Вильнюс пока не планирует открывать школы

"Мы выслали школам письма еще на прошлой неделе, в которых изложили нашу позицию. Мы указали, что завершать учебный год раньше времени не планируем.

Мы хотим, чтобы занятия продолжались до установленных дат. Но время с 1 июня хотим использовать для того, чтобы нагнать упущенное, для проектной деятельности, обобщения результатов удаленного обучения и других видов деятельности, необязательно в режиме внеклассной деятельности", – сказал вице-мэр Витаутас Миталас.

По его словам, мэрия прекрасно понимает, что и родители, и дети, и учителя устали.

"Учителям также надо готовиться к выпускным экзаменам, мы написали, что следим за эпидемиологической ситуацией. Ради хорошего психологического климата мы рекомендуем в конце учебного года возобновить некоторую деятельность, особенно это касается учеников начальной школы, если ситуация позволит, это будем делать в школе. Однако это не будут последовательные занятия каждый день", – сказал вице-мэр.

Миталас объяснил это подготовкой к экзаменационной сессии, которая начнется во второй половине июня, и тут у муниципалитета есть ясные рекомендации.

"Даже не рекомендации, а решения, например, что в одном классе должно быть не больше 9 детей в 2 м друг от друга и со всеми средствами защиты, и это будет в конце июня, а тут (министр науки, образования и спорта Альгирдас Монкявичюс – Delfi) говорит, что мы скоро можем принять полные классы детей? Где они должны будут находиться, кто за ними будет смотреть, присматривать за ними?", – вопрошал вице-мэр.

По его словам, Вильнюсский муниципалитет считает, что для того, чтобы облегчить жизнь родителям и улучшить психологическое состояние детей, в школе могут проводить некоторые занятия - в конце мая или в начале июня, но не для всех сразу.

"Мы понимаем, что министр заявил о двухнедельном возвращении в школы, вероятно, в ответ на желание родителей вернуться на работу, это понять можно. Мы тоже этого хотим и ценим, мы видели результаты опроса, которые показывают, что и дети, и родители устали от удаленного обучения. Многие говорят, что нагрузка увеличилась, поскольку много материала надо осваивать самостоятельно. Поэтому мы считаем, что оставшуюся часть времени можно уделить тому, чтобы наверстать упущенное, проектным работам, обобщению результатов дистанционного обучения, и разного рода деятельности в школе, если эпидемиологическая ситуация это позволит".