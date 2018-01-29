Несмотря на непогоду, к пикету в этот раз присоединились гражданские активисты из Калининграда и Санкт-Петербурга. Российские эмигранты стояли на Кафедральной площади Вильнюса с плакатами "Россия без Путина! Бойкот выборов!", Крым – это Украина, а не место выборов Путина", "МВД и ФСБ, займитесь террористами, а не активистами".

Это не акция против кого-то или в пользу кого-то, потому что политические убеждения у нас всех разные, – рассказал лидер Русского Европейского Движения Даниил Константинов. – Но все мы за бойкот российских выборов, поскольку эта процедура призвана легализовать очередной срок российского президента. Мы знаем, что в России отсутствуют свободные конкурентные выборы, в которых могли бы принимать участие настоящие оппозиционные политики, поэтому не видим смысла в таких «выборах». Мы считаем, что общество должно занять позицию активного неучастия в этих выборах, а затем и активного неприятия их результатов.

Напомним, в воскресенье 28 января за бойкот выборов выступили 118 городов России. В ходе акций, порой несогласованных с властями, задержаны 266 участников. Инициатором "Всероссийской забастовки избирателей" выступил оппозиционный политик Алексей Навальный, которого российский ЦИК отказался зарегистрировать кандидатом в президенты.

Сам он был на акции задержан, а прямую трансляцию его youtube-канала прервала полиция, поэтому оппозиционеры запустили альтернативную трансляцию из секретного места.

Русское Европейское Движение призвано объединить русскоязычных жителей Литвы, выступающих за европейские ценности в российском обществе. Следующая акция движения намечена на 28 февраля – день убийства в Москве политика Бориса Немцова.