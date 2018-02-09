С пятницы в Вильнюсе цветами триколора раскрасят дворцы и здания, в которых создавалась Литва ХХ века, выдвигалась и была воплощена идея современного государства.
В пятницу в первый раз включат и триколор литовских мостов – Нерис украсят Белый, Зеленый мосты и мост Миндаугаса в цветах литовского флага.
На протяжении недели городские кафе и рестораны в Старом городе будут предлагать путешествие во времени: можно будет увидеть вывески как в 1918 году, рекламы, услышать музыку того времени, отведать блюда, которые готовили сто лет назад.
Вильнюсцам и гостям столицы предложат экскурсии по тропам восстановления государства.
В этом году Литва отмечает свое 100-летие. 16 февраля 1918 года Совет Литвы в Вильнюсе объявил о восстановлении независимого государства.
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