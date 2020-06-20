Большая возможность для жителей и предпринимателей

Программа “четыре на три” довольно обширная, а ее название символично. Мы затронули четыре аспекта: социальная помощь, ликвидность бизнеса, культура города, конкурентоспособность после карантина. Перед объявлением программы часть мер уже была принята. Вторая часть - это то, что мы собирались предпринять и на сегодняшний момент большинство из этих пунктов уже выполнено. Третья часть - это то, что мы предлагали сделать правительству. Интересно, что некоторые решения, которые не были затратными для бюджета, стали визитной карточкой нашего города в борьбе с коронавирусом. Например, наша идея с кафе на открытом воздухе приобрела известность в мире. Многие города теперь ее копируют. Это простое решение стало большой возможностью для жителей и предпринимателей города.

Кафе на открытом воздухе - большая инновация не только в Литве, но и в мире

В кафе, ресторанах обязательно должно быть расстояние между столами и людьми. Когда правительство разрешило возобновить работу кафе, мы сразу поняли, что из-за потери посадочные мест многие заведения не смогут вновь открыться. Если плотность людей должна быть меньше, а предприниматель не хочет потерять количество посетителей, то потребуется использовать больше пространства. Мы решили объявить, что все скверы и парки отдадим малому бизнесу для обустройства кафе на открытом воздухе. Уже около 400-от компаний воспользовались данным правом, не считая тех, кто имеет достаточно пространства возле своего стационарного заведения. Этот довольно простой математический подход стал большой инновацией не только в Литве, но и в мире.

Люди должны иметь возможность использовать свой дом и квартиру для самоизоляции

Идея о размещении приезжих людей в помещениях, предоставленных самоуправлением, неплохая. Здесь важны отдельные аспекты. Во-первых, внедрение. Когда ты получаешь такое задание около 10-ти вечера и должен внедрить его с 12 ночи, то это вызывает много вопросов. Здесь затрагивается человеческое право, семейные обстоятельства и другие аспекты. Во-вторых, нужно четко определить, чего мы желаем достигнуть. Если нашей целью является изоляция людей, то у большинства есть свое место, где они могут остаться. Такой способ самоизоляции намного лучше, чем поселить сразу всех приезжих в одной гостинице. Люди должны иметь возможность использовать свой дом и квартиру для самоизоляции. В-третьих, мы всегда предлагали правительству технические решения. На тот момент у нас были возможности определить по геолокации, где находится человек, сделать фото и идентифицировать его личность. К сожалению, ими не воспользовались.

Мы должны быть очень осторожны с открытием границ

Я думаю, что сейчас нельзя выбирать либеральный подход к Беларуси и России. Во-первых, мы видим, какая там сложная ситуация с коронавирусом. Во-вторых, мы не знаем точно, насколько именно она серьезная. Мы обратим внимание на страны, которые имеют хорошую статистику. Увы, Беларусь и Россия не входят в их число. Мы должны быть очень осторожны с открытием границ для этих стран.

Я очень рад, что у нас быстрый Интернет

Открытий за время карантина было довольно много. Во-первых, я очень рад, что у нас быстрый Интернет. До карантина мнение, что он один из самых быстрых в Европе было скорее теорией. Сейчас же мы убедились в этом на практике, поскольку без помех проводили онлайн собрания, подключались к большим конференциям в Zoom. Думаю, что будем практиковать это и после карантина. Также оставим некоторые элементы в сфере образования.

Вильнюс должен быть интернациональным городом

В начале пандемии и карантина у иностранных жителей была серьезная дезориентация. Я считаю, что Вильнюс должен быть интернациональным городом. Когда у приглашенных иностранцев возникают проблемы, то мы не должны забывать о них. Для меня было натурально помогать и предлагать информацию на английском языке. Более того, на сегодняшний день в муниципалитете обслуживают людей на четырех языках как в письменном виде, так и лично.

Расизм - это всегда проблема для мира

Трудно оценивать прошедший 5-го июня митинг, поскольку сегодняшняя ситуация в Америке очень напряженная. Гибель человека была искрой, которая разожгла большой огонь. Расизм - это всегда проблема для мира. Мы можем говорить, что нашей страны это касается в меньшей степени. В то же время я прекрасно вижу, что происходит с “табором” в Вильнюсе. Моя политическая цель заключалась в том, чтобы его не стало. Однако, подход к этому отличался от решений других мэров. Я всегда думал, что это нужно решать не бульдозером, а помощью людям. У меня была дискуссия о том, куда переместить тех, кто выйдет из “табора”. Конечно, я могу сказать, что люди в Вильнюсе открытые, но все же доля расизма есть и у нас. Протест, который был являлся скорее эмпатическим заявлением.

Бюрократия победила над здравым смыслом

Я всегда говорил, что не заложу третью капсулу, если не буду твердо уверен в окончании строительства стадиона на Šeškinės kalvos. Жаль, что так произошло. Я все же думаю, что в этой ситуации бюрократия победила над здравым смыслом. Конечно, Литве нужен стадион для футбола и других мероприятий. Однако, если существующий план застройки не будет выполнен, то мы используем другой, который не предполагает строительство спортивного комплекса вокруг стадиона. Будем работать над этим.

Иногда Вильнюс больше мой город, чем тех, кто здесь родился

Я выбрал жить в Вильнюсе, а не мои родители. Иногда Вильнюс в большей мере мой город, чем тех, кто здесь родился. Половина взрослых вильнюсцев вообще родилась не здесь. Это нормально для растущих городов. Если Вильнюс хочет дальше развиваться и расти, то нужно постоянно привлекать новые таланты, в том числе не только из Литвы. Сюда должны приезжать те, кто любит свободу и хорошо относится к другим.

Цена за вывоз отходов все равно осталась меньше

Должен заметить, что цена изначально уменьшилась в три раза, а уже после увеличилась на 70%. Предприятия, которые занимались вывозом отходов, уже имели договоры на несколько лет вперед. Однако цены были настолько низкими, что все отказывались работать и хотели расторгнуть контракты. Это были необходимые меры. Если сравнивать с тем, что было три года назад, то цена за вывоз отходов все равно осталась меньше.

Памятники напоминают о прошлом и несут весть в будущее

Нужно понять, что памятники строятся не для тех людей, которые жили. Они создаются для тех, кто будет жить. Памятники напоминают о том, что происходило. Важно понять, какую весть они несут. В 20-ом веке в Литве были сложные обстоятельства из-за коммунизма и нацизма. Для нас важно осознать, что те люди, которые были коллаборантами режимов, это не есть хорошо. Я думаю, что памятник на Зеленом мосту, монумент Цвирке и доска, посвященная Йонасу Норейке, как раз попадают под эту категорию. Для того, чтобы принимать решения о снесении памятников и установке новых, в том числе и монумента Цвирке, потребуется спокойная и интеллектуальная дискуссия.

Я рад, что он не открывается

Думаю, что в Литве не откроют Дом Москвы с той же идеологией и целью, которая существует в других городах. С первого взгляда он выглядит как культурный дом, а в реальности это своеобразный центр пропаганды и разведки. Это не тот элемент, который нужен нашему городу и стране. Я рад, что он не открывается.

Вильнюс - плавный город

Вильнюс - плавный город. Он всегда в динамике, не стоит на месте. Благодаря своей гармоничной энергии, он плавно идет вперед.

Вопросы от читателей

Планирует ли мэрия делать программы интеграции для иностранцев по изучению языка, культуры, истории?

Да, мы планируем. Также существует идея сделать своеобразный “international house” в Вильнюсе, чтобы интеграция была плавной.

Можно ли поселить бездомных в пустующие деревни, чтобы помочь им начать новую жизнь?

Мы помогаем бездомным. Для них есть временное место жительства в Вильнюсе, где социальные работники тщательно выполняют свои обязанности. Мне кажется, что подселение бездомных в деревни за территорией Вильнюса, это не совсем хорошая идея. В таком случае, в стране существовали бы территории, которые развиваются и много зарабатывают. А также те, где просто живут люди, которым не повезло в жизни. Мне кажется, что это неправильный подход. В городе должны найти место все.

Почем было одобрено строительство офисов на месте, где можно возводить сооружения только для общественного досуга и спорта?

Земля была выкуплена лет восемь назад. Когда я пришел на пост мэра, то пересмотрел все варианты, запрещающие строительство. Однако юристы четко подтвердили, что такой возможности нет. Запрет на застройку мог стать плохим знаком для всего нашего инвестиционного климата.

Когда будет запрещено архитекторам и авторам бетонно-плиточных проектов вторгаться в Старый город и Науяместис?

Уже запрещено! Мы способствуем озеленению Вильнюса. Например, из 18-ти конкурсных проектов по обустройству улицы Vokiečių, по-моему мнению, всего 2 или 3 проекта достойны внедрения. Другие же из-за переизбытка бетона никогда не будут осуществлены на этой улице.

Когда запретите день России в Вильнюсе?

Я думаю, что нельзя запрещать день России в Вильнюсе, поскольку это несет хороший смысл. Я был бы очень рад, если бы праздновали день России, а не того, что осталось от СССР. Я надеюсь, что в будущем он приобретет другой посыл и идеологию.