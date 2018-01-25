Родившимся в этот день малышам подарят боди с атрибутикой дня рождения города и надписью "Вильнюс любит тебя" (Vilnius myli tave). А вступающие в брак пары получат сладкие подарки от мэрии.
Всех приехавших в мэрию угостят тортом.
Самым неожиданным подарком будет игра "695 подарков для вильнюсцев". Участников игры ждет масса подарков - достаточно сказать пароль, который можно найти на странице мэрии в Facebook, и подарок гарантирован. Игра будет длиться весь день. Она завершится концертом Айсте Ласите в баре Piano man.
Во время игры можно будет выиграть приглашения на выступления различных трупп, билеты в кино, на экскурсии по городу, на мероприятия в спортивной арене и клубах, чашечку кофе, микрокомпьютеры, фотосессии, книги, бесплатные посещения популярных музеев и др.
25 января утром в школах пройдет урок по истории Вильнюса.
В полдень на Ратушной площади поднимут три вильнюсских флага - вместе с мэром города Ремигиюсом Шимашюсом флаги поднимут вильнюсцы трех поколений - ученик Вильнюсского лицея Эрнестас Раманаускас, оперная солистка Ева Прудниковайте и архитектор Альгимантас Насвитис.
В первый раз в исторических источников название Вильнюса было упомянуто 25 января 1323 г. - в письме князя Гедиминаса. 25 января 2018 года можно посетить выставку, на которой представлено это письмо. Она проходит в Вильнюсской картинной галерее.
Вечером - день рождения города будут праздновать на улице Вильняус. Каждому вручат праздничный кексик, предложат придумать желание для города, задуть свечу и сфотографироваться на юбилейном фото.
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