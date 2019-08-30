30 августа начинается самый большой праздник Вильнюса "Дни столицы 2019". На протяжении трех дней с 30 августа по 1 сентября горожан и гостей города ждут развлечения на Кафедральной площади, площади В.Кудирки, Лукишкской площади, на набережной Нерис, в сквере у памятника Королю Миндаугасу и на проспекте Гедиминаса, пишет madeinvilnius.lt.
Ограничения движения в Вильнюсе
© Vilniaus savivaldybė

30 августа на Кафедральной площади состоится концерт Frans из Швеции и Daddy Was A Milkman, а 31 августа – группы N.O.H.A (США, Германия, Чехия) и экстравагантный дуэт Beissoul & Einius.

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В течение трех дней на празднике столицы выступят более 70 исполнителей и групп.

Как изменится движение транспорта?

С 8 ч. 29 августа до 7 ч. 2 сентября будет запрещено движение транспорта на проспекте Гедиминаса от ул. Швянтарагё, до Вильняус, на ул. Тоторю от пр-та Гедиминаса до дома номер 8.

С 14 ч. 29 августа до 7 ч. 2 сентября будет запрещено движение транспорта на проспекте Гедиминаса от ул. Вильняус до Ю.Тумо-Вайжганто, запрещен въезд на ул. Васарё 16-осёс от Шермукшню до проспекта.

30 и 31 августа с 20.00 до 23.30 ч. будет запрещено движение транспорта на ул. Швянтарагё и Т.Врублевскё. В это время будут изменены трассы общественного транспорта.

Ограничения движения в Вильнюсе
Ограничения движения в Вильнюсе
© Vilniaus savivaldybė

На мероприятия жителей и гостей столицы приглашают приезжать на общественном транспорте. До остановки мост Короля Миндаугаса можно ехать на автобусах 6G, 10, 11, 33 и 89 и троллейбусах 2, 3, 4, 17 и 20.

Ограничения движения в Вильнюсе
Ограничения движения в Вильнюсе
© Vilniaus savivaldybė

До остановки площадь им. В.Кудирки на автобусах 1G, 10, 53 и 88 и на троллейбусах 2, 3, 6, 12 и 20. На остановку Кафедральный собор на автобусах 10, 11, 33 и 89. Пассажиров просят планировать поездку заранее, поскольку маршруты транспорта в эти дни будут корректироваться.

Ограничения движения в Вильнюсе
Ограничения движения в Вильнюсе
© Vilniaus savivaldybė

Кроме того, автомобили можно оставлять на стоянках "Паркуйся и езжай", а дальше следовать на общественном транспорте.

Ограничения движения в Вильнюсе
Ограничения движения в Вильнюсе
© Vilniaus savivaldybė

После мероприятий вильнюсцы и гости столицы могут вернуться домой на ночных автобусах: 101N, 102N, 103N, 104N, 105N и 88N.

Подробнее об ограничениях движения и изменении трасс можно узнать на сайте: http://bit.ly/SostinesDienos_Eismas

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