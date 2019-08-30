30 августа на Кафедральной площади состоится концерт Frans из Швеции и Daddy Was A Milkman, а 31 августа – группы N.O.H.A (США, Германия, Чехия) и экстравагантный дуэт Beissoul & Einius.
В течение трех дней на празднике столицы выступят более 70 исполнителей и групп.
Как изменится движение транспорта?
С 8 ч. 29 августа до 7 ч. 2 сентября будет запрещено движение транспорта на проспекте Гедиминаса от ул. Швянтарагё, до Вильняус, на ул. Тоторю от пр-та Гедиминаса до дома номер 8.
С 14 ч. 29 августа до 7 ч. 2 сентября будет запрещено движение транспорта на проспекте Гедиминаса от ул. Вильняус до Ю.Тумо-Вайжганто, запрещен въезд на ул. Васарё 16-осёс от Шермукшню до проспекта.
30 и 31 августа с 20.00 до 23.30 ч. будет запрещено движение транспорта на ул. Швянтарагё и Т.Врублевскё. В это время будут изменены трассы общественного транспорта.
На мероприятия жителей и гостей столицы приглашают приезжать на общественном транспорте. До остановки мост Короля Миндаугаса можно ехать на автобусах 6G, 10, 11, 33 и 89 и троллейбусах 2, 3, 4, 17 и 20.
До остановки площадь им. В.Кудирки на автобусах 1G, 10, 53 и 88 и на троллейбусах 2, 3, 6, 12 и 20. На остановку Кафедральный собор на автобусах 10, 11, 33 и 89. Пассажиров просят планировать поездку заранее, поскольку маршруты транспорта в эти дни будут корректироваться.
Кроме того, автомобили можно оставлять на стоянках "Паркуйся и езжай", а дальше следовать на общественном транспорте.
После мероприятий вильнюсцы и гости столицы могут вернуться домой на ночных автобусах: 101N, 102N, 103N, 104N, 105N и 88N.
Подробнее об ограничениях движения и изменении трасс можно узнать на сайте: http://bit.ly/SostinesDienos_Eismas
Правительство Литвы меняет планы, "детские" деньги увеличат, но не до 70 евро
Правительство Литвы меняет планы, "детские" деньги...
Женщину поразили цены на школьные рюкзаки: пришлось вести дочь к другой полке (1)
Большая часть участников опроса в Литве убеждена, что...
В Литве по-прежнему будет по-летнему тепло (1)
В пятницу днем над Литвой пройдет атмосферный фронт,...
TOP новостей
Женщину поразили цены на школьные рюкзаки: пришлось вести дочь к другой полке (1)
Большая часть участников опроса в Литве убеждена, что...
Правительство Литвы меняет планы, "детские" деньги увеличат, но не до 70 евро
Правительство Литвы меняет планы, "детские" деньги...
Вильнюс отметит дни города, будет ограничено движение транспорта (1)
30 августа начинается самый большой праздник Вильнюса...
В Литве популярность наращивают столовые и совсем не из-за низких цен (13)
В Литве столовые самообслуживания переживают...