aA
Вильнюсский муниципалитет решил проверять на коронавирус (COVID-19) всех врачей. Такое решение принял городской центр по управлению чрезвычайной ситуацией.
Вильнюс определился: будет проверять на коронавирус всех врачей
© DELFI / Andrius Ufartas

9 апреля будут взяты образцы у врачей больниц имени М.Марцинкявичюса, Св.Рокаса и Вилькпеде. Врачей этих больниц проверяют в первую очередь поскольку основная масса их пациентов - пожилые люди. Тестировать будут не только врачей, но и весь персонал, контактирующий с пациентами.

"Вчера Минздрав услышал нашу просьбу о проверке врачей в мобильных пунктах, поэтому сегодня проверяют работников трех больниц. Я говорил с представителем Сантаришкской клиники, они свой персонал проверяют в своей лаборатории, поэтому мы займемся другими больницами", – сказал мэр города Ремигиюс Шимашюс.

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Специалист: в изоляции в Литве почти 10 000 человек, каждый 10 из них - медик (8)

Представитель Национального центра общественного...

За прошедшие сутки в Литве выявили 42 новых случая коронавируса (11)

За прошедшие сутки в Литве установили 42 новых случая...

Мэр Вильнюса рассказал, как все изменится в праздничные выходные (22)

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс в передаче "День на Delfi"...

Над главврачом Клайпедской университетской больницы повис дамоклов меч Правительство настаивает на увольнении (9)

Депутат городского совета Клайпеды Нина Путейкене...

Глава Минздрава уточнил: даже если условия смягчат, некоторые услуги появятся нескоро (9)

В среду правительство Литвы планирует продлить...

TOP новостей

Прогноз литовских ученых: нужны еще два месяца жесткого карантина (125)

Количество больных коронавирусом в Литве может...

Торговые сети в Литве начинают продавать маски и антисептики: Norfa сообщает, что маски подешевеют (67)

Торговая сеть Norfa сообщает, что 10,11 и 13 апреля будет...

Премьер-министр Литвы: экзамены на аттестат зрелости состоятся (2)

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сообщил, что...

Как на Пасху будут выглядеть литовские города: дороги перекроют полицейские экипажи или бетонные блоки (6)

В конце четвертой недели карантина его условия станут...

В Литве на коронавирус проверили министров, все результаты - отрицательные (1)

Членов правительства Литвы на прошлой неделе...

|Maža didelių žinių kaina