Вильнюс определился: будет проверять на коронавирус всех врачей

9 апреля будут взяты образцы у врачей больниц имени М.Марцинкявичюса, Св.Рокаса и Вилькпеде. Врачей этих больниц проверяют в первую очередь поскольку основная масса их пациентов - пожилые люди. Тестировать будут не только врачей, но и весь персонал, контактирующий с пациентами.
"Вчера Минздрав услышал нашу просьбу о проверке врачей в мобильных пунктах, поэтому сегодня проверяют работников трех больниц. Я говорил с представителем Сантаришкской клиники, они свой персонал проверяют в своей лаборатории, поэтому мы займемся другими больницами", – сказал мэр города Ремигиюс Шимашюс.
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