Столица ЛитвыВильнюс – стала одним из самых комфортных городов для проживания на всем постсоветском пространстве, уступая лишь Таллинну. Об этом говорится в индексе исследовательского центра Numbeo.
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Вильнюс занял 99 позицию в индексе из 226 возможных и обогнал такие города, как Брюссель (111 место), Мадрид (112), Сеул (124), Нью-Йорк (140), Лондон (163). Список возглавили австралийская Канберра, нидерландский Эйндховен и американский Роли.

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В рейтинге также находятся несколько городов стран бывшего СССР:

  • 109 – Нижний Новгород, Россия
  • 130 – Минск, Беларусь
  • 167 – Ереван, Армения
  • 172 – Тбилиси, Грузия
  • 174 – Львов, Украина
  • 182 – Санкт-Петербург, Россия
  • 191 – Москва, Россия
  • 192 – Киев, Украина
  • 193 – Одесса, Украина
  • 195 – Харьков, Украина
  • 197 – Баку, Азербайджан
  • 199 – Екатеринбург, Россия
  • 206 – Новосибирск, Россия
  • 208 – Алма-Ата, Казахстан

В конце списка оказались бангладешский город Дакка, нигерийский Лагос и венесуэльский Каракас.

Индекс эксперты рассчитывали, исходя из покупательной способности жителей городов, индекса загрязнения окружающей среды, прожиточного минимума, уровня здравоохранения, климата, дорожного трафика, а также соотношения между ценами на жилье и доходами жителей города.

"Настоящее время"
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