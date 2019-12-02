Главная елка Литвы уже не первый год поражает своей красотой не только местных жителей, но и жителей всего мира. В прошлом году она попала в список самых красивых елок всего мира. Однако жители заметили, что конструкция столичной елки и ее наряд - не оригинальная идея.
Похожая елка была установлена в одном из торговых центров Боготы 5 лет назад. Тогда рядом с елкой установили и шахматные декорации. В этом году вильнюсскую елку украсили в шахматной тематике.
В вышеупомянутом ТЦ в Боготе шахматная тема использовалась и в прошлом году. Правда, елка была украшена желтыми лампочками.
DELFI пытался связаться с представителями муниципалитета и создателями елки в этом году, но пока ответы на вопросы не получил. Если ответ появится, портал пополнит публикацию.
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