Вильнюс обновляет троллейбусный парк и за 15,8 млн. евро покупает 41 новый низкопольный троллейбус Solaris.
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Троллейбусы нового поколения будут экономичными, в них будут оборудованы интерфейсы WiFi и USB, камеры видеонаблюдения, система контроля за численностью пассажиров, кондиционеры, алкозамки, система определения места нахождения троллейбуса.

Новые троллейбусы красного цвета «Solaris Trollino 12» выйдут на столичные улицы осенью 2018 года.

«Крупнейшее в истории Вильнюса обновление общественного транспорта набирает обороты. Осенью движение по маршрутам начал частный перевозчик с почти сотней новых автобусов, и вот настал черед обновить парк базового перевозчика – Vilniaus viešasis transportas. Благодаря приобретению 150 новых автобусов и 41 троллейбуса будет обновлена почти половина парка, а общественный транспорт Вильнюса станет еще более быстрым и удобным», – утверждает мэр Вильнюса Рeмигиюс Шимашюс.

Директор Solaris Bus & Coach S.A. в странах Балтии Кшиштоф Ковальски говорит, что в покупаемых троллейбусах Solaris будет установлен современный электропривод Škoda, адаптированный для вильнюсской троллейбусной электросети.

Троллейбусы, как и новые автобусы Solaris, будут одинакового красного цвета. В ближайшие три года Vilniaus viešasis transportas планирует приобрести еще 20 новых троллейбусов на средства предприятия и таким образом обновить почти треть троллейбусного парка.

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