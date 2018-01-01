Троллейбусы нового поколения будут экономичными, в них будут оборудованы интерфейсы WiFi и USB, камеры видеонаблюдения, система контроля за численностью пассажиров, кондиционеры, алкозамки, система определения места нахождения троллейбуса.
Новые троллейбусы красного цвета «Solaris Trollino 12» выйдут на столичные улицы осенью 2018 года.
«Крупнейшее в истории Вильнюса обновление общественного транспорта набирает обороты. Осенью движение по маршрутам начал частный перевозчик с почти сотней новых автобусов, и вот настал черед обновить парк базового перевозчика – Vilniaus viešasis transportas. Благодаря приобретению 150 новых автобусов и 41 троллейбуса будет обновлена почти половина парка, а общественный транспорт Вильнюса станет еще более быстрым и удобным», – утверждает мэр Вильнюса Рeмигиюс Шимашюс.
Директор Solaris Bus & Coach S.A. в странах Балтии Кшиштоф Ковальски говорит, что в покупаемых троллейбусах Solaris будет установлен современный электропривод Škoda, адаптированный для вильнюсской троллейбусной электросети.
Троллейбусы, как и новые автобусы Solaris, будут одинакового красного цвета. В ближайшие три года Vilniaus viešasis transportas планирует приобрести еще 20 новых троллейбусов на средства предприятия и таким образом обновить почти треть троллейбусного парка.
2018 год: какие новшества ожидаются с "детскими деньгами"? (1)
С 2018 года в Литве все имеющие детей родители будут...
Вильнюс обновляет троллейбусный парк (5)
Вильнюс обновляет троллейбусный парк и за 15,8 млн. евро...
Кaк встречaли Новый год нa глaвной площaди Литвы (37)
В Литве жители и гости столицы трaдиционно собрaлись нa...
Новогоднее поздравление президента Литвы (153)
Президент Даля Грибаускайте обратилась с новогодним...
TOP новостей
Кaк встречaли Новый год нa глaвной площaди Литвы (37)
В Литве жители и гости столицы трaдиционно собрaлись нa...
Праздничная ночь в Вильнюсе: драки, буйные иностранцы и "орел" с мечом (21)
В Вильнюсе накануне встречи Нового года до полуночи...
Руководство Литвы призывает воплощать смелые мечты и масштабные цели (76)
В год столетия литовского государства следует...
Вильнюс обновляет троллейбусный парк (5)
Вильнюс обновляет троллейбусный парк и за 15,8 млн. евро...