В этом году из-за коронавируса туристический сезон запаздывает. Но после того как правительство Литвы отменило требование самоизоляции для приезжих из стран, где уровень заболеваемости невысокий, а в Литву стало летать больше самолетов, Вильнюс объявил начало туристического сезона.
Для передачи этой вести выбрали воздушные шары – один из важнейших символов туризма в Вильнюсе и любимое гостями города развлечение. В парке Вингис проходил чемпионат по воздухоплаванию, в небо поднялись 38 шаров, а с ними - приглашение в Вильнюс.
"Великолепные воздушные шары выделяют Вильнюс на фоне других городов мира. Я не сомневаюсь, что иностранцы, которые вскоре начнут возвращаться к нам, оценят это и другие достоинства города. Мы готовы удивить их еще не раз", – сказал мэр города Ремигиюс Шимашюс.
Акцию организовало агентство Go Vilnius с Литовской федерацией воздухоплавания.
На данный момент в Литву можно приехать из 26 стран Европы. Регулярное авиасообщение налажено с 9 странами, в среду правительство разрешило прибытие еще из 6 стран.
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