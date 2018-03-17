В январе в самоуправление обратилась жительница многоквартирного дома, расположенного на Жверинасе, по ул. Эльню, с вопросом о размере уплачиваемого ею тарифа за вывоз мусора, достигающего 0,44915 евро / кв. м без НДС в месяц.

После обращения самоуправления в начисляющее платежи предприятие размер этого сбора сократился в пять раз – до 0,09 евро/ кв. м без НДС в месяц.

«Оплата за вывоз мусора не может превышать установленное в мае 2016 г. решением Вильнюсского городского совета максимальное значение – 0,09 евро / кв. м. К сожалению, согласно нынешнему порядку самоуправление не вправе регулировать двухсторонние договоры с операторами, занимающимися вывозом отходов. Поэтому выявить конкретные случаи злоупотребления можно только в том случае, если жители сообщат об этом самоуправлению. Поэтому мы призываем жителей, сомневающихся в размерах уплачиваемого ими тарифа за вывоз отходов, не молчать и обратиться к нам», – сказал заведующий Отделом реализации программы упорядочивания отходов Юодис Вальдас.

Если выяснится, что применяются тарифы, превышающие максимальное значение, самоуправление незамедлительно обяжет снизить их до установленного предела. Однако самоуправление не располагает правом наказывать поставщиков за такие, возможно, недобросовестные действия.

«Постараемся выяснить действительный масштаб злоупотреблений и вынудим товарищества собственников жилья и администраторов многоквартирных домов придерживаться установленного порядка. Арбитр, несомненно, нужен, но уже с мая месяца такие злоупотребления прекратятся, поскольку посредников не останется, а выставлять счета будет муниципальное предприятие», – утверждает Юодис.

С мая месяца начнется преобразование ныне существующей в Вильнюсе системы сбора и вывоза отходов. Операторы, занимающиеся сбором и вывозом мусора, заключат договоры непосредственно с самоуправлением, а не с жителями Вильнюса, поэтому вильнюсцы будут получать уведомления об оплате от муниципального предприятия Vilniaus atliekų sistemos administratorius. Счета жителям будут выставляться один раз в год.

Согласно подсчетам, новая система позволит не только точно рассчитываться за выбрасываемые отходы, но и тем горожанам, которые добросовестно платят за упорядочивание отходов, платить за услуги в среднем на 20-30 проц. меньше.