Субботний полдень в Минске. Людей в одном из самых больших торговых центров Минска Galleria Minsk на проспекте Победителей немного.

По данным Национального статистического комитета Беларуси, средняя зарплата на бумаге в этой стране в конце прошлого года составляла 995 рублей. По официальному курсу, который действовал на момент поездки журналистов в Беларусь, это было бы 411 евро.

Даже при том, что НДС в Беларуси немного ниже чем в Литве (20%), нельзя сказать, что в соседней стране все дешевле, чем у нас.

В местных СМИ есть сообщения о том, что жители страны рады тому, что цены в прошлом году увеличились всего на 4,6%.

Удивляет цена на крепкий алкоголь

Что в Беларуси на самом деле дешевле, чем в Литве, так это алкоголь и табачные изделия. Крепкие напитки местного производства дешевле, чем импортные. Однако цены на некоторые напитки очень напоминают литовские.

0,5 л водки в обычном магазине можно купить по цене от 6 рублей - 2,4 евро. Водка Stumbro, которую рекламируют как произведенную в Беларуси, хотя внешне она не отличается от литовской, стоит в Минске 3,46 евро.

Даже в магазинах аэропорта, где все обычно стоит дороже, бутылка этой водки стоит 4 евро. В интернет-магазине Barbora в Литве такая водка стоит 8,29 евро.

Во многих белорусских магазинах можно найти литовское пиво Например, литовское пиво Švyturio Ekstra продавали по акции. 1 пинта (0,568 л) стоила 1,89 рубля – это около 0,76 евро. В Литве это пиво дороже 1 евро (плюс 10 цт депозит).

Другое литовское пиво в Минске стоит примерно столько, сколько в Литве: Utenos Classic – 1,29 евро (0,568 л), Rinkuškių Seno rūsio (0,568 л) – 1,59 евро, Raudonų plytų (0,33 л) – от 1,29 евро до 1,49 евро.

Белорусское, российское или украинское пиво в Минске дешевле, чем в Литве. Его цена 0,49–0,59 евро за 0,5 л. Вино разных видов стоит от 4,8–5 евро (0,75 л).

"Извините, могу вас попросить? – неожиданно спрашивает темноволосая девушка, протягивая руку с цветной банкой: – Может, можете мне купить это?"

"Что это? Энергетический напиток? – в шутку спрашивает ее коллега, но узнав, что это алкогольный коктейль – вежливо отвечает: – Наверное, еще слишком молодая, осталось полгода? Ну что ж, придется потерпеть".

Однако вскоре девушка нашла того, кто ей "поможет" в этом деле.

Продают из-под прилавка

Сигареты в Беларуси стоят по-настоящему дешево. Правда, если вы не знаете, где их брать или не спросите у местных, то можете и не найти.

Если в Литве с курением борются путем повышения акцизов, использованием устрашающих фотографий на пачках, то в Беларуси их прячут от покупателей.

В отдельном отделе магазина (примерно как у нас в информации) прилавки спрятаны под жалюзи. Сигареты покупатели выбирают по специальному "меню", где обычным шрифтом набраны названия сигарет. Самые дешевые стоят меньше 1 евро за пачку, в Литве они в три раза дороже.

Продукты в Беларуси тоже дешевле. Самый дорогой хлеб стоит 0,79 евро за буханку. В зависимости от вида и веса упаковки другой хлеб намного дешевле. Например, обычный батон стоит 0,19 евро.

Мясо, по крайней мере на первый взгляд, в Беларуси тоже дешевле. Например, соленая свиная грудинка стоит 2,73 евро/кг, говядина – 4,43-6,73 евро/кг.

Однако овощи, выбор которых больше, чем в Литве, в Минске не обязательно дешевле.

Самые дорогие – по 2,77 евро/кг – свежие огурцы (в Barborа – 1,75 евро/кг). Свежие помидоры стоят 1,2–1,6 евро/кг, мытый фасованный картофель – 1,4–1,75 евро/кг, три луковицы (белорусские) – 0,6 евро.

Во многих белорусских магазинах можно найти литовские молочные товары. Например, сыр Džiugas, 180 г разновидности Mild стоит 2,81 евро (в Barborа – 2,59 евро).

Кстати, в отличие от литовских магазинов, в Беларуси покупатели сами не могут взять полиэтиленовые пакеты для продуктов, их продают продавцы. Небольшой пакет стоит 10 копеек – около 4 евроцентов.

От сумок до лекарств

Если продуктовые магазины в Беларуси по сути ничем не отличаются от литовских, то другие магазины - как из прошлого. Рядом с Galleria Minsk есть два других больших магазина.

Один из них напоминает уже забытые нами универмаги, их торговые площади размечены не по брендам, а по сфере деятельности, например, в одной части только обувь, в другой - только женская или мужская одежда. На другой стороне улицы магазин чем-то напоминает рынок Гарюнай, где у каждого торговца есть небольшая торговая площадь.

Раньше Беларусь славилась качественными и недорогими кожаными изделиями. На самом деле в одном из магазинов есть большой отдел изделий из кожи. Женские сумки там (в евро) стоят от 12 до 100 евро. Мужские и женские перчатки – от 20 до 52 евро.

Не самые лучшие на первый взгляд кожаные мужские и женские ботинки в другом магазине стоят 25-60 евро и больше.

Неплохие на вид мужские костюмы стоят от 60 до 120 евро, рубашки от 16 евро.

В Беларуси стоит посетить аптеку, особенно если какие-то лекарства вы используете регулярно. Например, упаковка таблеток от температуры и боли стоит 1,05 рубль – это 0,42 евро. Дешево стоит и парацетамол (0,44 евро). Лекарства от аллергии - 2,25 евро.