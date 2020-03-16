Вильнюс меняет планы, выбранное для мобильного пункта место не подходит

"Сейчас обсуждают два места, наиболее реальный вариант - Жверинас, во дворе бывшей инфекционной больницы. В данном случае помещения не нужны, поскольку будет использоваться автомобиль. Там (мобильный пункт – Delfi) уже готовят, я думаю, он к концу дня, в течение нескольких часов появится", – сказал Жукаускас около 16 ч.

Он заметил, что одного пункта мало, нужны специалисты, которые будут брать образцы. "Еще надо посмотреть рекомендации Минздрава, какие врачи должны там работать, какой персонал. Тогда сможем запустить", – сказал Жукаускас.

Он говорил, что обсуждают и второй вариант, но пока в столице будет работать один такой пункт.

"Обсуждают еще одно место - в Антакальнисе, если Минздрав решит, что это будет логично. Пока будет один, а на всякий случай будет альтернативное место, если надо будет сменить место. В Антакальнисе точное место пока не подобрали, будем обсуждать", – сказал Жукаускас.

Однако позже он сказал, что планы изменились, выбирают между стоянками "Паркуйся и езжай" на проспекте Саванорю, около арены Siemens и пляжем в Валакампяй.

По словам Жукаускаса, от жверинского варианта отказались, поскольку там недостаточно мест для автомобилей.

Он напомнил, что даже когда мобильный пункт появится, это не значит, что туда сразу направят людей. Решение будут принимать семейные врачи.

"Это вопрос нескольких часов, тогда все будет подготовлено, но когда физически они будут работать, не могу сказать: человек получает направление, едет, не выходя из автомобиля, у него берут образец, тогда посылают в лабораторию", – сказал советник мэра.

Люди, у которых будут брать образцы в таких пунктах, будут ждать результат теста дома.