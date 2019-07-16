Вильнюс купит за 19,36 млн евро 50 новых автобусов с низким уровнем пола. Их продаст столичному самоуправлению победивший на конкурсе представитель одного из крупнейших в мире производителей автобусов и грузовиков, германского MAN в Литве – предприятие Adampolis.
„Made in Vilnius“ nuotr.

Компания Vilniaus viesasis transportas ("Вильнюсский общественный транспорт") и Adampolis во вторник подписали договор, который будет действовать до конца мая 2023 года.

По словам главы Vilniaus viesasis transportas Римантаса Маркаускаса, автобусы будут приобретаться путем финансового лизинга, а договор вступит в силу только тогда, когда будет получено финансирование из банка.

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Как указано в условиях конкурса, все автобусы на компримированном (сжатом) природном газе должны быть новыми, выпущенными не раньше 2019 года, одного производителя и одной модели, в них должно быть как минимум 40 сидячих и как минимум 95 стоячих мест, а также не менее 1 места для инвалидов.

Планируется, что в этом и следующем годах автопарк Вильнюса пополнится еще 135 новыми автобусами – уже подписаны договоры о покупке 10 дизельных автобусов малой вместимости и 5 электроавтобусов. Вскоре намечается начать покупку 70 гибридных автобусов.

Сейчас в Вильнюсе используется 250 новых автобусов и 41 новый троллейбус.

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