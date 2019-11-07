"Дорога из Вильнюсского аэропорта в сторону центра сегодня похожа на дремучий российский промышленный район", – поделился основатель страницы Vilniaus.wtf на Facebook, не пожелавший назвать свое имя. По его словам, Иностранцы видят не слишком лицеприятную картину, в тех местах, по которым проходит дорога, не хватает не только тротуаров, но и освещения. Мужчина поделился с порталом DELFI своими фотографиями и комментариями.
Vilnius važiuojant iš Vilniaus oro uosto link miesto centro
© Socialinio tinklo nuotr.

"Я вильнюсец, я здесь родился и прожил 36 лет. Работаю программистом. Я мог бы эмигрировать в другой европейский город, продолжить там карьеру, создать семью, но я решил остаться здесь.

Хочу, чтобы мои дети были в безопасности, дышали чистым воздухом и жили в удобном современном городе. Я интересуюсь урбанистикой и планированием города, делюсь с горожанами своими замечаниями на эту тему", – так представился создатель Vilniaus.wtf.

Недавно он представил фото тех мест, которые видят туристы, едущие из аэропорта в центр города.

"Каждый раз, когда едешь на автомобиле по этому участку ул. С.Даряус ир С.Гирено, появляется мысль, что все там выглядит как в глухом российском промышленном районе, а ведь по этой дороге ездят все туристы.

С момента восстановления независимости прошло 30 лет, но ничто не изменилось и непохоже, что изменится", – сказал он. По его словам, власти города в последнее время говорят о сообщении как пешем так и с помощью альтернативных видов транспорта, приоритеты все еще расставляют весьма странным образом.

"Кажется, естественным, когда местам, которые посещают туристы, уделяют больше внимания, но в Вильнюсе наоборот – даже территория от рынка Тимо до костела Св. Анны нуждается в перепланировке, а это второе место, куда идут туристы после Кафедрального собора", – прибавил он.

Что касается дороги из аэропорта, он решил снять эту картину после того, как, стоя в пробке, подумал, что неплохо было бы тут ездить на самокате, однако он заметил, что на этой улице тротуары есть не везде.

Самой большой проблемой он считает ширину полос на дороге. "Сейчас там в одной полосе помещается 1,5 автомобиля, дорога то сужается, то расширяется – такого в городе не должно быть.

Вторая проблема - отсутствие полос А – мост ул. Тукстантмячё и С.Даряус ир С.Гирено перегруженная артерия, иногда там стоят ужасные заторы. В таких случаях при наличии полосы А общественный транспорт мог бы проехать.

Третьей проблемой мужчина считает инфраструктуру для пешеходов, которая просто ужасна, а местами вообще нет тротуаров", – рассказал мужчина.

"Я думаю, дорогу там надо расширить до 4 полос, а две из них отдать общественному транспорту, завершить модернизацию освещения, расширить тротуары и велодорожку", – сказал он.

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