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В среду полицейские начали проверять въезжающие и выезжающие из столицы Литвы автомобили.
Вильнюс и Каунас закрываются: остановить машину могут и в центре столицы Литвы
© DELFI / Rita Gečiūnaitė

"Да, с сегодняшнего дня действуют мобильные посты. Полиция проверяет въезжающих и выезжающих из города", – сказала Delfi пресс-секретарь ГКП Вильнюсского округа Юлия Самороковская.

По ее словам, это будет скорее превентивная и информационная акция, которой полицейские призовут жителей избегать ненужных поездок.

Пока стационарные посты на въездах и выездах из столицы Литвы не установлены. Они начнут работать с 13 ч. 18 декабря.

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"Полицейские физически стоят у дороги, в автомобилях, они проверяют проезжающих. Однако это еще не стационарные посты, которые появятся в пятницу 18 декабря и будут стоять во все выходные и праздники.

Сегодня были ужесточены условия, поэтому полиция будет информировать жителей, чтобы они не предпринимали ненужные поездки и возили с собой документы", – сказала Самороковская.

По ее словам, полиция может останавливать автомобили даже на дороге в любом месте города, не только на въезде и выезде.

В Каунасе первые посты появились в Ромайняй и Панямуне, пишет Kas vyksta Kaune.

Усиленные проверки, как и во всей Литве, будут проводить в выходные и праздники - с 13 ч. 18 декабря по 21 ч. 20 декабря, с 13 ч. 23 декабря до 21 ч. 27 декабря и с 13 ч. 31 декабря до 21 ч. 3 января.

Посты будут оборудованы в Каунасе на въезде со стороны Кайшядориса, Кедайняй, Йонавы. Еще 13 въездов в Каунас планируют заблокировать.

Согласно постановлению правительства Литвы движение в Литве будет ограничено с 24 ч. 15 декабря до 24. ч 3 января.

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