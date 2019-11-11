Организаторы "Рождества в столице" (Kalėdos sostinėje) пока не сообщают, как будет выглядеть главная елка Вильнюса. Представитель вильнюсского Центра культуры Рута Каминскайте-Римкене надеется, что рождественская елка удивит не только жителей Вильнюса, но и жителей других городов Европы и всего мира.
"Рождество - время чудес, поэтому мы хотим, чтобы рождественская ель стала сюрпризом для жителей столицы и всей Литвы", - сказала Каминскайте-Римкене.
По данным центра, высота елки в этом году не изменится, количество огней будет то же, кроме того, над проектом работают те же люди. Кроме того, как и прежде, это будет металлический каркас, украшенный лапником. Останется и полюбившийся всем рождественский городок вокруг елки.
"Елка будет не такая, как в прошлом году, она больше напомнит вариант 2017 года. Надеемся, что в этом году елка снова удивит своей оригинальностью, темой и символикой", – сказала Каминскайте-Римкене.
Зажжение огней на главной елке столицы состоится 30 ноября, в 19.00 ч. В 17.00 ч., зажгут огни на елке на Ратушной площади. Каминскайте-Римкене надеется, что елка на Ратушной будет не менее впечатляющей. Тема елки на Ратушной площади - "Лес".
Работы по установке начнутся 25-26 ноября. На Кафедральной площади елка простоит до 7 января 2020 года.
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