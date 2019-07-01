Вильнюс готовится к необычному тесту: будет ограничено движение по тоннелю Гележинё Вилко

В понедельник самоуправление Вильнюса сообщило, что тест назначен на 14 июля, в воскресенье, с 7:00 до 10:00.

Заявляют, что во время теста "Легион Гедиминаса" будут проверять, как городские службы подготовлены к совместной работе с сотрудниками спецслужб.

"Тест на гибридное сопротивление Вильнюса – больше, чем обычные учения: он поможет проверить, как наши городские предприятия подготовлены в критических случаях самостоятельно решать стрессовые ситуации и разбираться с угрозами кибернетической безопасности, насколько оперативно у них получается координировать совместные действия, воспользоваться помощью других служб и спасателей, обмениваться данными, применять все возможные технологии для решения проблем", – цитируется в сообщении директор администрации Повилас Подярскис.

Во время учений в тоннеле Гележинё Вилко и на подступах к нему будут собраны все сотрудники городских предприятий, службы спасения, а также сотрудники отряда антитеррористических операций Aras.

"Мы будем имитировать, что с 4:00 до 8:00 в Вильнюсе выпал 45-мм град, дождь нарушил нормальное движение в тоннеле и большинстве других районов города, работу ответственных за инфраструктуру предприятий, из тоннеля нужно будет спасти полный детей автобус, в то же время автоцистерна около тоннеля перевернётся, из нее будут вытекать нечистоты, будут и другие неожиданные факторы, а также кибернетические атаки, поэтому придётся отличать информацию из реальных и симулированных источников данных", – сказал П. Подярскис.

Во время теста будут весьма реально имитироваться инциденты, поэтому в городе запланированы временные ограничения движения, направления по объездным улицам, изменятся маршруты общественного транспорта.

Планируют, что движение будет ограничено по части улицы Гележинё Вилко между улицами Пакальнес и А.Гоштауто, а также в их окрестностях. Ситуация с потоками дорожного движения в городе будет наблюдаться, будут предусмотрены объезды по окружающим улицам.

Также во время учений планируется временно корректировать трассы общественного транспорта, а в случае необходимости оборудовать и временные остановки.

Тест на гибридное сопротивление города будет координировать самоуправление Вильнюса, а выполнять подготовительные работы – составленная для этого организационная группа.