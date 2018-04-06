

"Готовится план вывода всех мест заключения из Вильнюса. Например, Лукишкес (тюрьма-СИЗО - ред.), известно, в каком месте находится", - сказал журналистам министр внутренних дел Эймутис Мисюнас после встречи с главой ДТ Робертасом Крикштапонисом.

В Вильнюсе, помимо Лукишкской тюрьмы-СИЗО, в ведении департамента также находятся Вильнюсский исправительный дом и др. учреждения.

По словам Р. Крикштапониса, план вывода всех этих учреждений из Вильнюса должен быть подготовлен в течение года.

По предварительным подсчетам, это будет стоить минимум 80 млн евро, потому что в таком случае за городом нужно будет построить новую тюрьму.

"Прежде всего, так мы освободим город, появятся дополнительные пространства для жителей и гостей города", - сказал Р. Крикштапонис BNS.

"Так мы бы улучшили условия и осужденным, потому что сегодня за плохие условия содержания мы вынуждены им много платить", - добавил он.