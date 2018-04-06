"Готовится план вывода всех мест заключения из Вильнюса. Например, Лукишкес (тюрьма-СИЗО - ред.), известно, в каком месте находится", - сказал журналистам министр внутренних дел Эймутис Мисюнас после встречи с главой ДТ Робертасом Крикштапонисом.
В Вильнюсе, помимо Лукишкской тюрьмы-СИЗО, в ведении департамента также находятся Вильнюсский исправительный дом и др. учреждения.
По словам Р. Крикштапониса, план вывода всех этих учреждений из Вильнюса должен быть подготовлен в течение года.
По предварительным подсчетам, это будет стоить минимум 80 млн евро, потому что в таком случае за городом нужно будет построить новую тюрьму.
"Прежде всего, так мы освободим город, появятся дополнительные пространства для жителей и гостей города", - сказал Р. Крикштапонис BNS.
"Так мы бы улучшили условия и осужденным, потому что сегодня за плохие условия содержания мы вынуждены им много платить", - добавил он.
Турист из Литвы вызвал на помощь спасателей, находясь в Татрах (4)
Польские СМИ сообщили о невероятной попытке...
Мифы об алкозамках: есть лишь один способ обмана, но кто на это решится (10)
Парламент Литвы в скором времени намерен обсудить...
По ту сторону интервью: девушка услышала от профессора шокирующие заявления (22)
В четверг вечером в социальной сети появилась запись, в...
Впервые в Литве: можно увидеть скелет мамонта (2)
В Геологическом музее факультета химии и геонаук...
TOP новостей
Мифы об алкозамках: есть лишь один способ обмана, но кто на это решится (10)
Парламент Литвы в скором времени намерен обсудить...
По ту сторону интервью: девушка услышала от профессора шокирующие заявления (22)
В четверг вечером в социальной сети появилась запись, в...
Фархат из "Амеророссии": Путин, Трамп, Джоли и почем домик у океана?
Кто из нас не мечтал о домике на берегу океана? Не...
Вы повредили знак и уехали: вас ждут большие неприятности (2)
Что бы вы делали, если во время ДТП повредили светофор,...
80 000 клиентов получили неправильные счета за электроэнергию (2)
Представители Gilė, обслуживающей потребителей...