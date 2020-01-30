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Вильнюсская мэрия решила ужесточить меры в отношении нарушителей ПДД. Водители, оставившие автомобиль в неположенном месте, рискуют не найти его.
Vilniuje pradėti nuvežinėti ne vietoje pastatyti KET pažeidėjų automobiliai. Adomo Bužinsko nuotr.
Vilniuje pradėti nuvežinėti ne vietoje pastatyti KET pažeidėjų automobiliai. Adomo Bužinsko nuotr.

Об этом в Facebook сообщил заместитель главы городской администрации Адомас Бужинскас, заметив, что вместе с полицией уже испробовали этот способ.

"Когда знаки не действуют, не действуют штрафы, превентивные меры, остается пригнать эвакуатор и увезти автомобиль", – писал он.

Вместе с полицией представители муниципалитета приехали на ул. Даугелишкё в Вильнюсеsu, где зафиксировали 14 нарушений, 11 автомобилей увезли на площадку на Минском шоссе. Бужинскас подчеркнул, что место проведения акции выбрала полиция.

"Весь процесс с момента фиксации нарушения до вывоза авто занимает 30 минут,место для совершенствования есть. Такому нарушителю процесс будет стоить не 15 евро как прежде, а 75 за вывоз и 15 евро за каждые сутки на стоянке. Минимум такое нарушение будет стоить 105 евро плюс головная боль - автомобиль надо поехать и забрать", – подчеркнул Бужинскас.

Он заметил, что увозят только те автомобили, которые были оставлены в неположенном месте. За то, что не заплатили за стоянку, никто увозить машину не будет.

"Мне писали, что такая мера неадекватна нарушению. Но я позволю себе не согласиться. Если в конкретном месте стоянка запрещена, то это не просто так", – акцентировал Бужинскас, заметив, что такие авто мешают велосипедистам, пешеходам, нередко бывают причиной заторов.

"Не такая уже не связанная тема и заставленные контейнеры, въезды во дворы в результате не вывозят мусор", – продолжил он.

Он добавил, что штраф в размере 15 евро за парковку в неположенном месте водителей не пугает. Он подчеркнул, что в будущем машина в столице станет роскошью и к этому надо привыкать.

Бужинскас подчеркнул, что это не однократная акция.

"Будет говорить с полицией, как сделать эту систему работающей, какие ошибки были допущены и как их исправить", – сказал он.

ru.DELFI.lt

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