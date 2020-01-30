Об этом в Facebook сообщил заместитель главы городской администрации Адомас Бужинскас, заметив, что вместе с полицией уже испробовали этот способ.

"Когда знаки не действуют, не действуют штрафы, превентивные меры, остается пригнать эвакуатор и увезти автомобиль", – писал он.

Вместе с полицией представители муниципалитета приехали на ул. Даугелишкё в Вильнюсеsu, где зафиксировали 14 нарушений, 11 автомобилей увезли на площадку на Минском шоссе. Бужинскас подчеркнул, что место проведения акции выбрала полиция.

"Весь процесс с момента фиксации нарушения до вывоза авто занимает 30 минут,место для совершенствования есть. Такому нарушителю процесс будет стоить не 15 евро как прежде, а 75 за вывоз и 15 евро за каждые сутки на стоянке. Минимум такое нарушение будет стоить 105 евро плюс головная боль - автомобиль надо поехать и забрать", – подчеркнул Бужинскас.

Он заметил, что увозят только те автомобили, которые были оставлены в неположенном месте. За то, что не заплатили за стоянку, никто увозить машину не будет.

"Мне писали, что такая мера неадекватна нарушению. Но я позволю себе не согласиться. Если в конкретном месте стоянка запрещена, то это не просто так", – акцентировал Бужинскас, заметив, что такие авто мешают велосипедистам, пешеходам, нередко бывают причиной заторов.

"Не такая уже не связанная тема и заставленные контейнеры, въезды во дворы в результате не вывозят мусор", – продолжил он.

Он добавил, что штраф в размере 15 евро за парковку в неположенном месте водителей не пугает. Он подчеркнул, что в будущем машина в столице станет роскошью и к этому надо привыкать.

Бужинскас подчеркнул, что это не однократная акция.

"Будет говорить с полицией, как сделать эту систему работающей, какие ошибки были допущены и как их исправить", – сказал он.