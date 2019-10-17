здесь изменится порядок движения, здесь полосой А не смогут пользоваться водители электромобилей, такси и автомобилей с 4 и более человек в салоне.
17 октября Вильнюсская мэрия подтвердила, что меняется порядок движения на вышеупомянутом отрезке ул. Укмергес. Водителям придется менять привычки.
Водители уже сейчас могут увидеть информацию, сообщается, что по полосе А электромобили и такси ездить не могут. Этой полосой не смогут пользоваться и водители, в авто которых едут 4 и больше человек.
Представители муниципалитета сказали, что такое решение было принято, чтобы побудить жителей пользоваться общественным транспортом.
"Вильнюс - за общественный транспорт, поэтому в этом году после того как завершилась реконструкция 1 км ул. Укмергес от Шешкине до виадука Озо будет осуществлен пилотный проект, полосу А отделят от общего потока", – сказал DELFI представитель отдела организации движения мэрии Томас Камайтис.
Представители мэрии заметили, что проект пилотный, поэтому после оценки результатов порядок может измениться.
После введения перемен будут следить за ситуацией, оценивать проблемные места, где можно отделить полосу А от общего потока. Если мы заметим, что ничего не изменилось, то обсудим возвращение электромобилей, такси и автомобилей 4+", – сказал Камайтис.
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