Водители, которые оккупировали полосу А, предназначенную для общественного транспорта, разозлили и дисциплинированных водителей, терпеливо стоящих в заторах, и водителей автобусов и троллейбусов. Вильнюсская мэрия, похоже, нашла решение этой проблемы, и намерена испытать его на одной из столичных улиц.
Reidas Vilniuje
© DELFI / Domantas Pipas

Неделю назад представители муниципалитета вместе с полицией участвовали в рейде, особое внимание уделялось нарушителям, ехавшим по полосе А и делали им предупреждения. Многие водители, едва завидев полицию, старались покинуть полосу А и бежать. Одного нарушителя настигли только в третьей полосе.

Желание избежать ответственности не удивляет, поскольку за нарушение этого правила грозит штраф в размере 30-90 евро. Мэрия решила на ул. Укмергес испытать новшество, чтобы такие нарушители не могли сбежать от ответственности.

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Вильнюсе приоритет за общественным транспортом, поэтому в этом году, на участке 500 м от Шешкине (рядом с Шешкинской поликлиникой) до виадука на ул. Озо (съезд в сторону ТЦ Akropolis) будет осуществлен пилотный проект и полосу A отделят от общего потока машин", – сказал представитель мэрии Томас Камайтис.

Здесь полосу А отделят резиновыми разделителями, поэтому, надеется мэрия, автобусы смогут проехать этот участок быстрее.

Это новшество появится с октября.

"После этого будут наблюдать за ситуацией, оценивать потребность в таких разделителях и выявлять другие проблемные места, где можно было бы отделить полосу А", – сказал Камайтис.

Сейчас на этом участке ул. Укмергес и по ночам и в выходные дни идут ремонтные работы. Там появится новый асфальт, заменят бетонные бортики, отремонтируют остановку общественного транспорта и обновят разметку.

На ремонт ул. Укмергес муниципалитет выделил почти 200 000 евро.

Наблюдать за полосами А в городе будут и иным способом. Вильнюс намерен приобрести оборудование для отслеживания нарушений и внедрить технику, которая может вести наблюдения за полосами для маршрутного транспорта, фиксировать в них нарушения. Такое оборудование появится на улицах с интенсивным движением, например, Укмергес, Калварию и т.д.

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