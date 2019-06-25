По данным опроса, опубликованного в субботу газетой Lietuvos rytas, Г. Науседу положительно оценивают 64,7% респондентов.

Он опередил ранее лидировавшего в рейтинге и завершающую работу на посту президента Далю Грибаускайте, ее рейтинг несколько снизился: с апрельских 63,9% до 61,3% и июне.

Среди наиболее благоприятно оцениваемых политиков третьим был мэр Каунаса Висвальдас Матийошайтис, его положительно оценили 57,1% опрошенных (в апреле – 59,4%).

Значительно выросла поддержка общественности в адрес спикера сейма Виктораса Пранцетиса: его положительно оценили 53,7% респондентов (в апреле – 42,5%).

Далее в десятке лидеров следуют министр иностранных дел Линас Линкявичюс – 45,7% (48,2%), министр транспорта Рокас Масюлис – 42,6% (47,2%), премьер Саулюс Сквярнялис – 40,4% (37,6%), министр экономики Виргиниюс Синкявичюс – 33,9% (30,4%), мэр Вильнюса Рямигиюс Шимашюс – 33,1% (37,9%) и лидер партии "Порядок и справедливость" Рямигиюс Жямайтайтис – 32,3% (32,5%).

Опрос общественного мнения был проведен центром рыночных и социологических исследований Vilmorus 7–15 июня.