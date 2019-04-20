Кандидат от консерваторов на пост президента Литвы Ингрида Шимоните поднялась на первое место рейтинга, с небольшим отрывом она опередила лидера рейтинга Гитанаса Науседы. Таковы данные опроса, проведенные центром социологических исследований Vilmorus, которые опубликовало издание Lietuvos rytas.
Ingrida Šimonytė, Gitanas Nausėda, Saulius Skvernelis
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"Первое место - Шимоните, 22,3%, второе – Науседа, 21,9%, это значит, что у них количество голосов одинаковое, разница в 4 человека из 1000. Совершенно равны, они лидеры", – сказал BNS директор Vilmorus Владас Гайдис.

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Допустимая погрешность результатов опроса - 3,1%.

По словам Гайдиса, рейтинг Шимоните растет четвертый месяц подряд (в марте был 22%), а рейтинг Науседы второй месяц немного снижается (23,5% в марте), однако, если бы они вышли во второй тур, то победа была бы за Науседой.

"У Шимоните электорат намного активнее, за ним будущее, но электорат Науседы шире, и по разным социально-демографическим параметрам, и по второму выбору", – сказал социолог.

Кандидат "крестьян" Саулюс Сквернялис в рейтинге занимает третье место - 16,7% (в марте 18,4%).

На четвертом месте – еврокомиссар Витянис-Повилас Андрюкайтис, за которого планируют голосовать 7,9% избирателей (в марте 4,7%).

По словам Гайдиса, рейтинг Андрюкайтиса с каждым месяцем растет почти в два раза, но во второй тур он не пройдет.

"Его рейтинг удваивается, но с очень низкого. Конечно, он не успеет нагнать лидеров, но что он точно сделал – так это послал весть, что в Литве есть социал-демократическая партия, он сейчас рекламирует партию, ее идеологию, и с этим пойдут на парламентские выборы", – сказал Гайдис.

По данным опроса, за философа Арвидаса Юозайтиса намерены голосовать 4,5% респондентов, за европарламентария Вальдемара Томашевского 3,1%, за депутата Наглиса Путейкиса 2,2%, за европарламентария Валентинаса Мазурониса 1,7%, за депутата Миндаугаса Пуйдокаса 1,4%.

Центр Vilmorus по заказу Lietuvos rytas провел опрос 4–13 апреля.

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