В этом году по случаю юбилея решили вспомнить все лучшие традиции, поэтому в субботу в Кедайняй снова прошел дождь из мороженого. А торжественное мероприятие состоялось в развлекательном центре Vikonda.

Гостей принимала хозяйка мероприятия Йоланта Блажите. Рядом с ней весь вечер находился Виктор Успасских.

На 30-летний юбилей Vikonda приехали предприниматели Антанас Гуога, Даниэлюс Бункус, исполнитель Эгидиюс Драгунас с невестой Котриной и т.д.

Ведущим торжественного вечера был Роландас Вилкончюс, выступали исполнители Мерунас Витульскис, группа Rondo, Monika Marija.