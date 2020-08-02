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Группа компаний Vikonda отмечает свой 30-летний юбилей. По этому случаю в развлекательный центр Vikonda в Кедайняй собрались почетные гости. В их числе – известные литовские предприниматели, политики, представители шоу-бизнеса.
Įmonių grupė „Vikonda“ švenčia 30-ies metų veiklos jubiliejų.
Įmonių grupė „Vikonda“ švenčia 30-ies metų veiklos jubiliejų.
© DELFI / Orestas Gurevičius

В этом году по случаю юбилея решили вспомнить все лучшие традиции, поэтому в субботу в Кедайняй снова прошел дождь из мороженого. А торжественное мероприятие состоялось в развлекательном центре Vikonda.

Гостей принимала хозяйка мероприятия Йоланта Блажите. Рядом с ней весь вечер находился Виктор Успасских.

На 30-летний юбилей Vikonda приехали предприниматели Антанас Гуога, Даниэлюс Бункус, исполнитель Эгидиюс Драгунас с невестой Котриной и т.д.

Ведущим торжественного вечера был Роландас Вилкончюс, выступали исполнители Мерунас Витульскис, группа Rondo, Monika Marija.

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