В этом году по случаю юбилея решили вспомнить все лучшие традиции, поэтому в субботу в Кедайняй снова прошел дождь из мороженого. А торжественное мероприятие состоялось в развлекательном центре Vikonda.
Гостей принимала хозяйка мероприятия Йоланта Блажите. Рядом с ней весь вечер находился Виктор Успасских.
На 30-летний юбилей Vikonda приехали предприниматели Антанас Гуога, Даниэлюс Бункус, исполнитель Эгидиюс Драгунас с невестой Котриной и т.д.
Ведущим торжественного вечера был Роландас Вилкончюс, выступали исполнители Мерунас Витульскис, группа Rondo, Monika Marija.
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