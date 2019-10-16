В работе Форума примут участие гражданские активисты из российских регионов, представители основных оппозиционных организаций и протестных групп, политики и общественные деятели, международные эксперты, блогеры и журналисты, представители культурной среды. Заявки на участие в мероприятии прислали более трёхсот человек, сообщают организаторы.

География Форума расширяется — ожидаются участники из 28 стран мира, при этом, продолжает расти число гражданских активистов из российских регионов.

В центре обсуждения вопросов внутренней политики России окажутся социально-экономическая ситуация в России, изменение общественных настроений в обществе, особенности и перспективы новой волны протеста, среднесрочная стратегия российской оппозиции, а также анализ и оценка различных оппозиционных стратегий применительно к российским "выборам". Отдельное внимание на Форуме будет уделено новым формам гражданской и политической активности в российских регионах, а продолжение процесса фашизации в России найдет отражение в секциях "Репрессивные практики путинской диктатуры" и "Искусство и Власть: солидарность художественной среды против репрессий".

Возможные варианты политической трансформации России будут обсуждаться в рамках дискуссий "Перспективы российской государственности" и "Демократический транзит в России", а региональные активисты проведут круглый стол по теме "Нужен ли России новый Федеративный договор?".

Будет затронута на 8-м Форуме свободной России и международная проблематика, в частности, продолжающееся использование Кремлем технологий "гибридной агрессии" и наметившееся возвращение путинской России в международные организации. Актуальные для России проблемы десоветизации и люстрации будут рассмотрены в рамках обсуждения 30-летнего юбилея крушения коммунистических режимов-сателлитов в странах Восточной Европы.

Мероприятие по-прежнему проходит в открытом формате — участником Форума может стать каждый, кто разделяет ценности демократии и считает Россию частью цивилизованного международного сообщества. Новым участникам необходимо представить две рекомендации от действующих участников Форума.

Заявки на участие принимаются до 25 октября 2019 года.