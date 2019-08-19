Фильм "ВидеоМы" не просто посвящен визуальным символам той поры. Это попытка понять, какие ценности и уроки общество вынесло из "лихих 90-х", и каким оно стало теперь.
Наши герои - не только топовые ведущие литовских медиа, но и молодежь. К примеру, Мантас Пелкаускас и Таутвидас Расюлис виртуально работают в том времени. Они создали в интернете героя - крутого бизнесмена по имени Гинтас, который живет как бы 30 лет назад.
Ну а насколько их романтические представления отвечают реальности, рассказывают литовские звезды эпохи - Арунас Валинскас (программа "Taip ir Ne"), Альгис Раманаускас (передача "Radioshow"), Роландас Масколюнас ("Videokaukas"). Вильнюсцы наверняка помнят и легендарный видеопрокат "Eliksiras", увы, уже закрытый. Но что теперь на его месте?
Это и много другое мы тоже покажем в новой серии. Ну а опыт эпохи обобщает аналитик, эксперт по культуре Вайдас Яунищкис.
Словом, приятного просмотра!
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