Камеры видеонаблюдения литовских пограничников засняли, как с белорусской стороны в Литву перебежало стадо диких кабанов.
© Fotolia nuotr.

Камеры зафиксировали 14 особей, нелегально перебравшихся на сопредельную территорию.

Не так давно сообщалось, что с территории нашей страны в на белорусско-литовской участке границе в Евросоюз сбежал лось.

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