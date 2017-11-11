Камеры видеонаблюдения литовских пограничников засняли, как с белорусской стороны в Литву перебежало стадо диких кабанов.
Камеры зафиксировали 14 особей, нелегально перебравшихся на сопредельную территорию.
Не так давно сообщалось, что с территории нашей страны в на белорусско-литовской участке границе в Евросоюз сбежал лось.
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