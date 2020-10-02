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В фейсбуке распространяют видео, на котором видно, как несовершеннолетний бьет сидящего на остановке мужчину. В редакцию Delfi стали писать пользователи сети и просить, выяснить причину такого поведения подростка. Однако мать одного из участников конфликта представила свою версию этого происшествия.
Видео в интернете вызвало волну возмущения: это может быть месть
© DELFI montažas

Видео в сети появилось 1 октября вечером. На нем видно, как подросток ударил пожилого мужчину. Видео короткое, поэтому причина такого поведения неясна.

Видео в интернете вызвало волну возмущения: это может быть месть
© DELFI montažas

Инцидент произошел в Шяуляй, люди стали делиться именами подростков, которые сняли видео. После того как видео вызвало возмущение, его убрали из сети. Пользователи вопрошали, "нормально ли такое поведение?".

Delfi связался с полицией Шяуляйского округа. Пресс-секретарь полиции Гайлуте Смагрюнене сказала, что полиция сейчас уточняет обстоятельства происшествия и собирает информацию.

"Первый момент, мать подозреваемого указала, что видео было сделано 4 года назад и друг ее сына предал его огласке после конфликта. Он же указал и имя с фамилией подростка, которому сейчас 15 лет. Второй момент, после публикации этого видео посыпались угрозы в адрес ее сына и даже обещание выплатить премию тому, кто его побьет, сейчас ведется расследование в связи с этими угрозами, поскольку женщина написала заявление в полицию".

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