Видео в интернете вызвало волну возмущения: это может быть месть

Видео в сети появилось 1 октября вечером. На нем видно, как подросток ударил пожилого мужчину. Видео короткое, поэтому причина такого поведения неясна.
Инцидент произошел в Шяуляй, люди стали делиться именами подростков, которые сняли видео. После того как видео вызвало возмущение, его убрали из сети. Пользователи вопрошали, "нормально ли такое поведение?".
Delfi связался с полицией Шяуляйского округа. Пресс-секретарь полиции Гайлуте Смагрюнене сказала, что полиция сейчас уточняет обстоятельства происшествия и собирает информацию.
"Первый момент, мать подозреваемого указала, что видео было сделано 4 года назад и друг ее сына предал его огласке после конфликта. Он же указал и имя с фамилией подростка, которому сейчас 15 лет. Второй момент, после публикации этого видео посыпались угрозы в адрес ее сына и даже обещание выплатить премию тому, кто его побьет, сейчас ведется расследование в связи с этими угрозами, поскольку женщина написала заявление в полицию".
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