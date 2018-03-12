Эта идеологическая концепция большей частью затрагивает и представляет определенную угрозу для соседних в Россией государств. В том числе это касается и стран Балтии.

Что такое "Русский мир" для соседей России? "Кровавая гроза" или есть альтернатива. Что означает эта идеология, которой руководствуется Путина и на чем основана внимание Кремля к русскоязычному населению соседних стран и защите их прав. Правда ли это или обман для наивных?

Это лишь некоторые вопросы , которые были затрону в передаче телекомпании "Белсат" с участием российских, белорусских, литовских экспертов и писателя Виктора Ерофеев.

Русский мир – он один или их два? Что соседи России могут предложить взамен путинской идеологии? Какие идеи могут объединить говорящих по-русски — от Эстонии по Украину — так, чтобы они перестали быть агентами влияния Кремля?

Участники дискуссии:

Лукаш Ясина, аналитик Польского института международных дел; Виктор Денисенко, политический обозреватель, преподаватель Вильнюсского университета, Литва; Александр Класковский, политический обозреватель, руководитель аналитических проектов информационной компании «Белапан», Беларусь; Александр Харебин, политический обозреватель, экс-глава национальной телерадиокомпании Украины; Виктор Ерофеев, российский писатель.