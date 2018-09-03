"Никто не знает, где она, но когда ее находишь, это потрясающе", - гласит слоган кампании. Масло в огонь подливает тот факт, что Литва готовиться к визиту Папы Римского, потому правительство просило отложить старт. Но не тут-то было. Литовская точка G уже рекламируется в интернете, вызывая все более жаркие споры. Интернет-площадка рекламного агентcтва Go Vilnius не знает отбоя от посетителей.

В иностранных СМИ на эту тему больше тысячи публикаций. О девушке, нашедшей нужную точку, рассказал американский журнал New York Times, английские газеты Guardian и Independent. Ей уделил внимание даже известный американский комик Джон Оливер.

В буквальном русском переводе это звучит как "точка-г". И тогда все понятно. Главная улица Вильнюса – проспект Гедиминаса, самый известный рынок – Гарюнай, один из районов города – Григишкес, президент страны – Грибайсукате. Ну а самое главное, что "улица" по-литовски будет "gatve". И в этом смысле, что бы кто ни говорил, Вильнюс – действительно одна большая точка-G.