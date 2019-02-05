Житель Литвы Миндаугас Палецкайтис 3 февраля, вечером, разместил в фейсбуке видео, которое пользователи просмотрели больше миллиона раз. Видео было сделано недалеко от местечка Лапяй.

На видео видно, что остановившийся на дороге водитель терпеливо ждет, когда через дорогу перейдет стадо копытных - оленей. Такое большое количество этих животных в одном месте удивило не только водителя, но и пользователей сетей.

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